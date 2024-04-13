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Чемпионат Испании
Кадис
13.04.2024 22:00 – FT 0 : 1
Барселона
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Испания
13 апреля 2024, 23:59 |
600
0

Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге

Каталонцы обыграли на выезде «Кадис»

13 апреля 2024, 23:59 |
600
0
Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Кадис» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Нуэво Мирандалья», который находится в Кадисе.

Победу одержали подопечные Хави, которая стала для каталонского клуба шестой подряд во всех турнирах. Автором единственного гола в матче стал Жоау Феликс, забивший на 37-й минуте.

После победы «Барселона» оторвалась от «Жироны», которая проиграла сегодня «Атлетико», на пять очков и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.

Кадис – Барселона – 0:1

Голы: Феликс, 37.

Кадис: Ледесма, Карселен, Виктор Чуст (Пирес, 83), Усу, Хави, Наварро (Мачис, 77), Алекс Фернандес (Самассеку, 76), Алькарас, Собрино, Хуанми (Рохер Марти, 76), Рамос (Макси Гомес, 52).

Барселона: тер Стеген, Форт (Педри, 62), Кристенсен (Кунде, 62), Кубарси, Алонсо, Серджи Роберто, Ромеу, Лопес (Рафинья, 80), Жоау Феликс (Касадо, 85), Ферран Торрес, Роке (Ямаль, 62).

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 31 24 6 1 67 - 20 78
2 Барселона 30 20 7 3 61 - 34 67
3 Жирона 31 20 5 6 63 - 39 65
4 Атлетико Мадрид 31 19 4 8 59 - 36 61
5 Атлетик Бильбао 30 16 8 6 50 - 28 56
6 Реал Сосьедад 30 13 10 7 43 - 31 49
7 Бетис 31 11 12 8 38 - 37 45
8 Валенсия 30 12 8 10 33 - 32 44
9 Хетафе 31 9 12 10 37 - 43 39
10 Осасуна 30 11 6 13 36 - 43 39
11 Вильярреал 30 10 8 12 48 - 53 38
12 Лас Пальмас 30 10 7 13 29 - 33 37
13 Алавес 30 8 8 14 26 - 36 32
14 Севилья 30 7 10 13 37 - 44 31
15 Мальорка 31 6 13 12 25 - 36 31
16 Райо Вальекано 31 6 13 12 25 - 38 31
17 Сельта 31 6 10 15 33 - 46 28
18 Кадис 30 4 13 13 21 - 40 25
19 Гранада 30 2 8 20 30 - 60 14
20 Альмерия 30 1 10 19 28 - 60 13
Полная таблица

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Жоау Феликс Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Кадис - Барселона
Источник Sport.ua
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