Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Кадис» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Нуэво Мирандалья», который находится в Кадисе.

Победу одержали подопечные Хави, которая стала для каталонского клуба шестой подряд во всех турнирах. Автором единственного гола в матче стал Жоау Феликс, забивший на 37-й минуте.

После победы «Барселона» оторвалась от «Жироны», которая проиграла сегодня «Атлетико», на пять очков и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.

Кадис – Барселона – 0:1

Голы: Феликс, 37.

Кадис: Ледесма, Карселен, Виктор Чуст (Пирес, 83), Усу, Хави, Наварро (Мачис, 77), Алекс Фернандес (Самассеку, 76), Алькарас, Собрино, Хуанми (Рохер Марти, 76), Рамос (Макси Гомес, 52).



Барселона: тер Стеген, Форт (Педри, 62), Кристенсен (Кунде, 62), Кубарси, Алонсо, Серджи Роберто, Ромеу, Лопес (Рафинья, 80), Жоау Феликс (Касадо, 85), Ферран Торрес, Роке (Ямаль, 62).