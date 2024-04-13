Барселона выиграла шестой матч подряд и оторвалась от Жироны в Ла Лиге
Каталонцы обыграли на выезде «Кадис»
В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Кадис» и «Барселона».
Игра прошла на стадионе «Нуэво Мирандалья», который находится в Кадисе.
Победу одержали подопечные Хави, которая стала для каталонского клуба шестой подряд во всех турнирах. Автором единственного гола в матче стал Жоау Феликс, забивший на 37-й минуте.
После победы «Барселона» оторвалась от «Жироны», которая проиграла сегодня «Атлетико», на пять очков и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Ла Лиги.
Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля.
Кадис – Барселона – 0:1
Голы: Феликс, 37.
Кадис: Ледесма, Карселен, Виктор Чуст (Пирес, 83), Усу, Хави, Наварро (Мачис, 77), Алекс Фернандес (Самассеку, 76), Алькарас, Собрино, Хуанми (Рохер Марти, 76), Рамос (Макси Гомес, 52).
Барселона: тер Стеген, Форт (Педри, 62), Кристенсен (Кунде, 62), Кубарси, Алонсо, Серджи Роберто, Ромеу, Лопес (Рафинья, 80), Жоау Феликс (Касадо, 85), Ферран Торрес, Роке (Ямаль, 62).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4
|Атлетико Мадрид
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5
|Атлетик Бильбао
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6
|Реал Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|10
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|11
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12
|Лас Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16
|Райо Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
🔥🔥🔥 FULL TIME! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/q4wXhaSGP8— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник уступил Стефаносу Циципасу, Новак проиграл Касперу Рууду
Смотрите самые яркие моменты матча 33-го тура АПЛ