В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Кадис» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандалла», который находится в Кадисе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кадис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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