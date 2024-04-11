Испания11 апреля 2024, 10:06 |
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Кадис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 22:00 поединок 31-го тура испанской Ла Лиги
11 апреля 2024, 10:06 |
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Кадис» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандалла», который находится в Кадисе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Кадис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кадис – БарселонаСмотреть трансляцию
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