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Чемпионат Испании
Кадис
13.04.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 апреля 2024, 10:06 |
111
0

Кадис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 22:00 поединок 31-го тура испанской Ла Лиги

11 апреля 2024, 10:06 |
111
0
Кадис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Кадис» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандалла», который находится в Кадисе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кадис – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кадис – Барселона
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Источник Sport.ua
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