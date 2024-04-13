Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Довбика не помог. Жирона не справилась с Атлетико на выезде
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
13.04.2024 15:00 – FT 3 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 апреля 2024, 17:07 | Обновлено 13 апреля 2024, 17:15
2329
6

Гол Довбика не помог. Жирона не справилась с Атлетико на выезде

Украинец забил 17-й гол в сезоне Ла Лиги, но команда проиграла конкуренту

13 апреля 2024, 17:07 | Обновлено 13 апреля 2024, 17:15
2329
6
Гол Довбика не помог. Жирона не справилась с Атлетико на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Состоялся центральный матч тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Жироной». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, которые остаются лучшей командой Ла Лиги в сезоне по результатам на своем поле.

Первый гол в матче забил украинский форвард Артем Довбик, который оформил 17-й мяч в сезоне и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров (Виктор Цыганков пропускал игру из-за травмы). Однако далее забивали только мадридцы, а дубль оформил Антуан Гризманн.

Артем покинул поле на 83-й минуте, его заменил конкурент Кристиан Стуани.

«Жирона», которая в случае победы гарантировала бы себе выход в еврокубки, остается третьей с 65 очками, у «Атлетико» четвертое место и 61 пункт.

Чемпионат Испании. 31-й тур

Атлетико – Жирона 3:1
Голы: Гризманн, 34 (с пен), 50, Корреа, 45+6 – Довбик, 4

Атлетико: Облак, Савич, Эрмосо, Мандава (Витсель, 46), Молина, Рикельме (Лино, 69), Нигес (Мората, 41), Коке, Де Пауль (Аспиликуэта, 75), Корреа, Гризманн (Льоренте, 69)

Жирона: Газзанига, Коуту, Эрик Гарсия, Лопес (Мартинес, 65), Блинд, Гутьеррес, Солис (Торре, 56), Эррера (Порту, 65), Алейш Гарсия, Савио (Фернандес, 83), Довбик (Стуани, 83)

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
По теме:
Стала известна оценка Довбика за матч против Атлетико, в котором он забил
Сыграет ли Лунин? Анчелотти выбрал стартовый состав на матч против Мальорки
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико - Жирона Артем Довбик Атлетико Мадрид Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Футбол | 13 апреля 2024, 15:15 6
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча

Украинский нападающий «Жироны» открыл счет встречи

Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Футбол | 12 апреля 2024, 19:21 3
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю

Бавария видит в Андрее преемника Мануэля Нойера, но необязательно уже в сезоне 2024/25

Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Футбол | 13.04.2024, 00:02
Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Мудрик попал в список? Челси летом продаст 11 игроков
Экс-арбитр УПЛ прокомментировал спорный эпизод с удалением вратаря Оболони
Футбол | 13.04.2024, 17:41
Экс-арбитр УПЛ прокомментировал спорный эпизод с удалением вратаря Оболони
Экс-арбитр УПЛ прокомментировал спорный эпизод с удалением вратаря Оболони
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.04.2024, 13:30
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexandr Ladizhenskiy
Ще 7 матчів у чемпіонаті, буде тяжко втримати 3е місце, але сподіваюсь все реально. 
Довбик мав ще вбивчий момент, але свою клюшку поставив не правильно) 
Бажаю успіхів Жироні! Хто би міг подумати що майже вся Україна буде вболівати за цю команду)
Ответить
+7
Dfbj
Думаю з Циганковим в атаці було б цікавіше
Ответить
+5
DidOk
Це 17-й гол ?
Ответить
+5
COBA
Тим цінніший цей гол. Це не за Реал чи Барсу грати.
Ответить
+2
Harun Bakircioğlu
Позор Ла Лиги, что такая слабая команда как Жирона будет представлять Испанию в Лиге Чемпионов
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Атлетико был на голову сильнее
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
Сборная Словении не продлила контракт с легендой биатлона
11.04.2024, 20:32
Биатлон
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 32
Футбол
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
11.04.2024, 23:54 1
Теннис
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем