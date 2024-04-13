Гол Довбика не помог. Жирона не справилась с Атлетико на выезде
Украинец забил 17-й гол в сезоне Ла Лиги, но команда проиграла конкуренту
Состоялся центральный матч тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Жироной». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, которые остаются лучшей командой Ла Лиги в сезоне по результатам на своем поле.
Первый гол в матче забил украинский форвард Артем Довбик, который оформил 17-й мяч в сезоне и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров (Виктор Цыганков пропускал игру из-за травмы). Однако далее забивали только мадридцы, а дубль оформил Антуан Гризманн.
Артем покинул поле на 83-й минуте, его заменил конкурент Кристиан Стуани.
«Жирона», которая в случае победы гарантировала бы себе выход в еврокубки, остается третьей с 65 очками, у «Атлетико» четвертое место и 61 пункт.
Чемпионат Испании. 31-й тур
Атлетико – Жирона 3:1
Голы: Гризманн, 34 (с пен), 50, Корреа, 45+6 – Довбик, 4
Атлетико: Облак, Савич, Эрмосо, Мандава (Витсель, 46), Молина, Рикельме (Лино, 69), Нигес (Мората, 41), Коке, Де Пауль (Аспиликуэта, 75), Корреа, Гризманн (Льоренте, 69)
Жирона: Газзанига, Коуту, Эрик Гарсия, Лопес (Мартинес, 65), Блинд, Гутьеррес, Солис (Торре, 56), Эррера (Порту, 65), Алейш Гарсия, Савио (Фернандес, 83), Довбик (Стуани, 83)
События матча
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Бажаю успіхів Жироні! Хто би міг подумати що майже вся Україна буде вболівати за цю команду)