Гол Довбика не помог. Жирона не справилась с Атлетико на выезде

Состоялся центральный матч тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Жироной». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, которые остаются лучшей командой Ла Лиги в сезоне по результатам на своем поле.

Первый гол в матче забил украинский форвард Артем Довбик, который оформил 17-й мяч в сезоне и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров (Виктор Цыганков пропускал игру из-за травмы). Однако далее забивали только мадридцы, а дубль оформил Антуан Гризманн.

Артем покинул поле на 83-й минуте, его заменил конкурент Кристиан Стуани.

«Жирона», которая в случае победы гарантировала бы себе выход в еврокубки, остается третьей с 65 очками, у «Атлетико» четвертое место и 61 пункт.

Чемпионат Испании. 31-й тур

Атлетико – Жирона 3:1

Голы: Гризманн, 34 (с пен), 50, Корреа, 45+6 – Довбик, 4

Атлетико: Облак, Савич, Эрмосо, Мандава (Витсель, 46), Молина, Рикельме (Лино, 69), Нигес (Мората, 41), Коке, Де Пауль (Аспиликуэта, 75), Корреа, Гризманн (Льоренте, 69)

Жирона: Газзанига, Коуту, Эрик Гарсия, Лопес (Мартинес, 65), Блинд, Гутьеррес, Солис (Торре, 56), Эррера (Порту, 65), Алейш Гарсия, Савио (Фернандес, 83), Довбик (Стуани, 83)