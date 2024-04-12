Атлетико Мадрид

13 апреля на «Метрополитано» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Атлетико – Жирона

Атлетико

Команда проводит второй поединок на этой неделе. Она только в среду вечером, менее трех суток назад, зарубилась с дортмундской Боруссией в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Там быстро повели в 2 мяча, могли забивать еще, но в итоге ограничились только минимальной победой 2:1. Благо, что немцев принимали дома, и сейчас будут играть на этом же стадионе. Но все равно времени на отдых и восстановление у подопечных Диего Симеоне было минимум, и ведь нужно еще и в уме держать то, что уже во вторник ехать в Германию на ответный поединок со шмелями. При таком сумасшедшем графике тут нужно еще и на победу играть - идет крайне упорная борьба за финиш в квартете лидеров. Неудача будет стоить пропуска в следующий цикл Лиги чемпионов. В прошлом туре только получилось обогнать притормозивший Атлетик, но он в 2-х очках позади.

Жирона

Клуб в любом случае стал главным прорывом в испанском футболе. И до сих пор остается самой серьезной дилеммой для функционеров из УЕФА, что пригрозили не пустить проект с общими владельцами с Манчестер Сити в Лигу чемпионов. Хотя Ред Булл из Зальцбурга играл в одной группе с РБ Лейпциг! Впрочем, сначала подопечные Мичела Санчеса должны успешно довести до финиша борьбу в Примере. Понятно, что они не станут испанским Лестером и не возьмут титул - реальная задача сводится к удержанию места в квартете лучших. С февраля жиронцы допускали немало осечек, но в прошлом туре за счет дубля проснувшегося Довбика и позднего решающего года Стуани дожали на 3:2 Бетис. Удачный результат в Мадриде способен обеспечить им комфортный отрыв от Чоло-Тим.

Статистика личных встреч

На протяжении первых 8 очных поединков матрасники не проигрывали, и даже имели 3 победы кряду. Но в этом сезоне жиронцы перестреляли их, закончив 4:3.

Прогноз

GGBET ждет реванша Чоло-Тим. Но точно будет не скучно, ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).