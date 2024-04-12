Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
13.04.2024 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 апреля 2024, 23:44 |
110
0

Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в Ла Лиге

12 апреля 2024, 23:44 |
110
0
Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

13 апреля на «Метрополитано» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Атлетико – Жирона

Атлетико

Команда проводит второй поединок на этой неделе. Она только в среду вечером, менее трех суток назад, зарубилась с дортмундской Боруссией в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Там быстро повели в 2 мяча, могли забивать еще, но в итоге ограничились только минимальной победой 2:1. Благо, что немцев принимали дома, и сейчас будут играть на этом же стадионе. Но все равно времени на отдых и восстановление у подопечных Диего Симеоне было минимум, и ведь нужно еще и в уме держать то, что уже во вторник ехать в Германию на ответный поединок со шмелями. При таком сумасшедшем графике тут нужно еще и на победу играть - идет крайне упорная борьба за финиш в квартете лидеров. Неудача будет стоить пропуска в следующий цикл Лиги чемпионов. В прошлом туре только получилось обогнать притормозивший Атлетик, но он в 2-х очках позади.

Жирона

Клуб в любом случае стал главным прорывом в испанском футболе. И до сих пор остается самой серьезной дилеммой для функционеров из УЕФА, что пригрозили не пустить проект с общими владельцами с Манчестер Сити в Лигу чемпионов. Хотя Ред Булл из Зальцбурга играл в одной группе с РБ Лейпциг! Впрочем, сначала подопечные Мичела Санчеса должны успешно довести до финиша борьбу в Примере. Понятно, что они не станут испанским Лестером и не возьмут титул - реальная задача сводится к удержанию места в квартете лучших. С февраля жиронцы допускали немало осечек, но в прошлом туре за счет дубля проснувшегося Довбика и позднего решающего года Стуани дожали на 3:2 Бетис. Удачный результат в Мадриде способен обеспечить им комфортный отрыв от Чоло-Тим.

Статистика личных встреч

На протяжении первых 8 очных поединков матрасники не проигрывали, и даже имели 3 победы кряду. Но в этом сезоне жиронцы перестреляли их, закончив 4:3.

Прогноз

GGBET ждет реванша Чоло-Тим. Но точно будет не скучно, ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мальорка – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Украинская звезда Жироны заинтересовал четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Атлетико Мадрид Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Футбол | 12 апреля 2024, 14:45 9
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо

Поединок состоится 13 апреля в 15:30

Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Футбол | 12 апреля 2024, 20:12 8
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ
Ярмоленко в списке, Нещерет наказан? Динамо прибыло на матч УПЛ

Андрей в заявке на матч чемпионата Украины

Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Футбол | 12.04.2024, 08:11
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Степаненко оценил шанс превзойти цифры Срны, Пятова и Шовковского
Футбол | 12.04.2024, 20:53
Степаненко оценил шанс превзойти цифры Срны, Пятова и Шовковского
Степаненко оценил шанс превзойти цифры Срны, Пятова и Шовковского
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Другие виды | 12.04.2024, 06:50
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
11.04.2024, 07:30 2
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
Элина СВИТОЛИНА: «Ждала матч против Халеп. Наверное, она испугалась»
11.04.2024, 15:10 5
Теннис
Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ
Бущан рассказал, виноват ли Лунин в пропущенных голах от Ман Сити в ЛЧ
11.04.2024, 20:08 5
Футбол
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 8
Футбол
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
11.04.2024, 14:37
Зимние виды
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
11.04.2024, 08:22 11
Футбол
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
11.04.2024, 15:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем