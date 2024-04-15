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Италия
15 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 15 апреля 2024, 10:25
365
0

Индзаги рассказал, в каком матче хотел бы оформить чемпионство в Серии А

Наставник «Интера» хотел бы порадовать родных болельщиков

15 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 15 апреля 2024, 10:25
365
0
Индзаги рассказал, в каком матче хотел бы оформить чемпионство в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги пообщался с представителями СМИ после домашней ничьей против «Кальяри» (2:2), поделившись мыслями о чемпионской гонке в Серии А и когда хотел бы официально оформить чемпионство в нынешнем сезоне Серии А.

«Обычно я не разговариваю с ребятами после финального свистка, но мы знали, что «Кальяри» в хорошей форме, они неуступчивая команда, и их контратаки создавали нам проблемы. Мы дважды выходили вперед, это разочаровывает, потому что мы хотели победы перед нашими болельщиками. Мы знаем, что мы очень близки к великой цели. Мы должны были лучше работать как единое целое и перекрывать свободные зоны в первом пропущенном голе, а второй – это рикошет, потом едва ли не пропустили на контратаке.

Было бы приятно стать чемпионом по дерби. В понедельник мы приступим к подготовке и попробуем сыграть как можно лучше. Мы знаем, что нас ожидает. «Милан» занимает второе место в турнирной таблице и захочет показать все возможное перед своими болельщиками», – приводит слова наставника «нери-адзурри» стриминговая платформа DAZN.

Отметим, что за шесть туров до финиша чемпионата «Интер» опережает ближайшего преследователя, «Милан», на 14 очков. В случае победы в очном противостоянии в следующем туре «интеристи» станут недосягаемыми.

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Симоне Индзаги Интер Милан Серия A Кальяри пресс-конференция
Источник SempreInter.com
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