Кальяри сумел не проиграть Интеру. Нерадзурри – на пути к скудетто

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Интер» дома не сумел обыграть «Кальяри» (2:2).

Голы у черно-синих забили Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу, а у гостей отличились Элдор Шомуродов и Николас Виола.

«Интер» набрал 83 очка и уверенно лидирует в Серии А, находясь в нескольких шагах от завоевания скудетто.

«Кальяри» имеет 31 очка и идет на 14-й позиции.

Серия А. 32-й тур, 14 апреля

Интер – Кальяри – 2:2

Голы: Тюрам, 12, Хакан Чалханоглу, 74 (пен) – Шомуродов, 64, Виола, 83

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