Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кальяри сумел не проиграть Интеру. Нерадзурри – на пути к скудетто
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.04.2024 21:45 – FT 2 : 2
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 15 апреля 2024, 00:51
126
1

Кальяри сумел не проиграть Интеру. Нерадзурри – на пути к скудетто

«Интер» набрал 83 очка и уверенно лидирует в Серии А

14 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 15 апреля 2024, 00:51
126
1
Кальяри сумел не проиграть Интеру. Нерадзурри – на пути к скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Интер» дома не сумел обыграть «Кальяри» (2:2).

Голы у черно-синих забили Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу, а у гостей отличились Элдор Шомуродов и Николас Виола.

«Интер» набрал 83 очка и уверенно лидирует в Серии А, находясь в нескольких шагах от завоевания скудетто.

«Кальяри» имеет 31 очка и идет на 14-й позиции.

Серия А. 32-й тур, 14 апреля

Интер – Кальяри – 2:2

Голы: Тюрам, 12, Хакан Чалханоглу, 74 (пен) – Шомуродов, 64, Виола, 83

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 32 26 5 1 77 - 17 83
2 Милан 32 21 6 5 63 - 37 69
3 Ювентус 32 18 9 5 45 - 24 63
4 Болонья 32 16 11 5 45 - 25 59
5 Рома 31 16 7 8 56 - 35 55
6 Аталанта 30 15 5 10 55 - 34 50
7 Наполи 32 13 10 9 50 - 40 49
8 Лацио 32 15 4 13 41 - 35 49
9 Торино 32 11 12 9 31 - 29 45
10 Фиорентина 30 12 7 11 42 - 35 43
11 Монца 32 11 10 11 34 - 41 43
12 Дженоа 31 9 11 11 34 - 38 38
13 Лечче 32 7 11 14 27 - 48 32
14 Кальяри 32 7 10 15 34 - 54 31
15 Удинезе 31 4 16 11 30 - 47 28
16 Эмполи 32 7 7 18 25 - 48 28
17 Эллас Верона 31 6 9 16 28 - 42 27
18 Фрозиноне 32 6 9 17 40 - 63 27
19 Сассуоло 32 6 8 18 39 - 62 26
20 Салернитана 32 2 9 21 26 - 68 15
Полная таблица

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Виола (Кальяри).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Кальяри).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
По теме:
Турнирная таблица Ла Лиги. Победа Севильи, ничья Реала Сосьедад
Арсенал – Астон Вилла – 0:2. Фиаско команды Зинченко. Видео голов и обзор
Полесье – Колос – 1:0. Как забил Танковский. Видео гола и обзор матча
Интер Милан Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A Маркус Тюрам Хакан Чалханоглу Эльдор Шомуродов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Теннис | 14 апреля 2024, 02:47 69
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан

Украинская команда не сумела пробиться в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг

Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Футбол | 14 апреля 2024, 23:59 1
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию

Набрав 52 очка, в УПЛ продолжает лидировать донецкий Шахтер

Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Футбол | 14.04.2024, 15:00
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Репетиция финала. Шахтер в меньшинстве удержал победу над Ворсклой
Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ
Футбол | 14.04.2024, 20:30
Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ
Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Футбол | 14.04.2024, 21:44
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Login_loginchuck
Скучно срынтеру, мячик ото пинают - еще 5 ничьих будет за 7 игр? Или победа и еще 2 ничьи? Васяны. Последний матч на выезде, так что до матча с лацио (или после этого маича) скудетто вручат
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
Наставник Жироны оценил матч против Атлетико, в котором Довбик забил гол
13.04.2024, 19:42
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем