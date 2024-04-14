Кальяри сумел не проиграть Интеру. Нерадзурри – на пути к скудетто
«Интер» набрал 83 очка и уверенно лидирует в Серии А
В матче 32-го тура итальянской Серии А «Интер» дома не сумел обыграть «Кальяри» (2:2).
Голы у черно-синих забили Маркус Тюрам и Хакан Чалханоглу, а у гостей отличились Элдор Шомуродов и Николас Виола.
«Интер» набрал 83 очка и уверенно лидирует в Серии А, находясь в нескольких шагах от завоевания скудетто.
«Кальяри» имеет 31 очка и идет на 14-й позиции.
Серия А. 32-й тур, 14 апреля
Интер – Кальяри – 2:2
Голы: Тюрам, 12, Хакан Чалханоглу, 74 (пен) – Шомуродов, 64, Виола, 83
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6
|Аталанта
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|8
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10
|Фиорентина
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12
|Дженоа
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34 - 54
|31
|15
|Удинезе
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|16
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17
|Эллас Верона
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39 - 62
|26
|20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
События матча
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