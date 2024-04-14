14 апреля женская сборная Украины по теннису продолжит матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Третий поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут сестры Киченок, а также Ана Богдан и Жаклин Кристиан.

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Ориентировочное время начала встречи 00:30 по Киеву. Эта встреча станет решающей в противостоянии.

Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция