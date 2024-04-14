Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию пятой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Румыния
14 апреля женская сборная Украины по теннису продолжит матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Третий поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут сестры Киченок, а также Ана Богдан и Жаклин Кристиан.
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Ориентировочное время начала встречи 00:30 по Киеву. Эта встреча станет решающей в противостоянии.
Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:
12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)
13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)
- Элина Свитолина – Ана Богдан
- Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Ана Богдан / Жаклин Кристиан
Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Спонсор Элины комментировал поединок украинки с Кристиан на русском языке
Згадую, як Даяна колись стільки соків в одиночці в Анетт Контавейт випила, що та в парі ледь ноги переставляла.
Але тактика в румунок хитра.
Вообще, складывается такое ощущения, что сестрички вообще сегодня играть не собирались. Понадеялись на Элину.
Очень слабо. Хотя они намного более свежими должны быть.
Короче, на горшок и спать.
Це злив
Еля програла, а до плану Б ніхто не готовий
А румунки наче і не грали сьогодні майже по 3 години, лупашатьпо м'ячу шо скажені