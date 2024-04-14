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  4. Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
14 апреля 2024, 00:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:34
2444
38

Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию пятой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Румыния

14 апреля 2024, 00:20 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:34
2444
38
Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF

14 апреля женская сборная Украины по теннису продолжит матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Третий поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут сестры Киченок, а также Ана Богдан и Жаклин Кристиан.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ориентировочное время начала встречи 00:30 по Киеву. Эта встреча станет решающей в противостоянии.

Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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женская сборная Украины по теннису Украина - Румыния смотреть онлайн Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Румынии по теннису Людмила Киченок Надежда Киченок Ана Богдан Жаклин Кристиан
Источник Sport.ua
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Комментарии 38
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Elis
Недооцінка суперниць. Таке враження, що настільки були впевнені, що візьмемо одиночки, що сестри навіть не тренувались. Бо я навіть не знаю як оце назвати - як не сітка, то аут. 
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+7
YY M
це сором, ясно було, що вони криворукі, але так легко і безхребетно програвати... всім спокійної ночі
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+3
Elis
Ну, одна грала сьогодні майже 3 години, друга майже 2,5. Ну будемо подивитись чи їх водою віділлють до матчу проти свіженьких Кіченок. 
Згадую, як Даяна колись стільки соків в одиночці в Анетт Контавейт випила, що та в парі ледь ноги переставляла. 
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+3
Показать Скрыть 6 ответов
C.Пеклов
як легко програли 1 сет...свіжі
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+2
Elis
Румунки будуть намагатися на задню лінію бити, їм так комфортніше, як в одиночці. Нашим треба їх пробувати до сітки тягнути і там перегравати. 
Але тактика в румунок хитра. 
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Попандопуло из Одессы
Ничего эти семижильные румыночки нам сегодня не отдадут.
Вообще, складывается такое ощущения, что сестрички вообще сегодня играть не собирались. Понадеялись на Элину.
Очень слабо. Хотя они намного более свежими должны быть.
Короче, на горшок и спать.
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+1
mevast
Розстріл, або гра в одні ворота. Прикро, але факт. Як і результат  матчу. Давайте мінусуйте.
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+1
Kamon
Свитолина будет виновата в этом проигрыше, вообще в этом сезоне нет игры 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
sarra2008
Взагалі на гру не налаштовані 
Це злив
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+1
Stanislav Matusevych
Мда... Ось що таке жіночий теніс. Немає настрою після двох поразок в одиночці - і пара валиться, хоч і свіжа, і зіграна. А у румунок - усе навпаки.
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+1
Kamon
Калинина с Ястремской и то лучше играют 
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+1
sirjoga
Щось перший сет якось не дуже... 
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+1
Elis
Все таки які ж в нас красиві кольори прапора!! 
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+1
sirjoga
Я не злий, але Надя і Люда зробіть так, щоб посмішки зникли з облич суперниць через 10 хвилин.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Kamon
И самое печальное, что эта пара будет играть на Олимпийских играх 
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0
YY M
хтось знає чому не приїхали Костюк, Ястремська і Калініна? Леся ж взагалі не може прискорення робити, це чудо що вона виграла 1 матч
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0
sarra2008
Такий шанс був на вихід і так...
Еля програла, а до плану Б ніхто не готовий
А румунки наче і не грали сьогодні майже по 3 години, лупашатьпо м'ячу шо скажені
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0
mevast
Такі помилки можна пояснити тільки мандражем. Одиночка перемагає.
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0
YY M
сестри попливуть, такий тягар вони не потянуть. а румунки на куражі виграють
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0
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chevars
Здається це буде якраз той випадок, коли клас поб'є порядок/
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-1
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