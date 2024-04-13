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ITF
13 апреля 2024, 21:40 |
3553
14

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Румыния

13 апреля 2024, 21:40 |
3553
14
Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко и Жаклин Кристиан

13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжит матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Второй поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут Леся Цуренко (WTA 42) и Жаклин Кристиан (WTA 75).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ориентировочное время начала встречи – 21:40 по Киеву. После Леси и Жаклин на корт могут выйти сестры Киченок и Анка Тодони с Мара Гае, чтобы провести парный решающий поединок, если это еще будет нужно.

Сейчас Украина побеждает со счетом 2:1. В первом поединке первого игрового дня Элина Свитолина в трех сетах уступила Ане Богдан. Таким образом, украинская команда пока что не выиграла у сборной Румынии матчевое противостояние. Для победы нужно 3 очка.

Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Elis
Зараз Леська всіх порве!
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+5
LexХХХ
Але ж яка вродлИва ця Жаклін😽
Ответить
+4
Stanislav Matusevych
Оце так! А можна і другий сет так само?
Ответить
+2
Магамед
UKRAINSKY DEVOCHKA VTOROY TIME PLOHO IGRAT? NO NICHEGO POBEDIT!
Ответить
+1
chevars
У першому геймі судді два рази пропустили аути у румунки
Ответить
+1
chevars
Вчись, Еліна, як треба пробивати вінери вздовж лінії
Ответить
+1
Stanislav Matusevych
Дроп від Лесі! Ви бачили? Цей день вже можна в історію заносити!)
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
sirjoga
Леся, давай. Якщо, навіть, Еліна в неї виграла, то ты мусиш розривати. 
Ответить
+1
chevars
Другий сет, щось зламалося у Лесі
Ответить
0
C.Пеклов
є 1 сет.Лесю не підведи в 2 сеті!
Ответить
0
chevars
Леся починає впевнено
Ответить
0
mevast
Приємна несподіванка. Так і надалі Лесю.
Ответить
-1
chevars
Схоже, мала не чекала такої агресії від Лесі. Ось, що таке  агресивна, і разом з тим розумна гра
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-2
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