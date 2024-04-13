13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжит матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Второй поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут Леся Цуренко (WTA 42) и Жаклин Кристиан (WTA 75).

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Ориентировочное время начала встречи – 21:40 по Киеву. После Леси и Жаклин на корт могут выйти сестры Киченок и Анка Тодони с Мара Гае, чтобы провести парный решающий поединок, если это еще будет нужно.

Сейчас Украина побеждает со счетом 2:1. В первом поединке первого игрового дня Элина Свитолина в трех сетах уступила Ане Богдан. Таким образом, украинская команда пока что не выиграла у сборной Румынии матчевое противостояние. Для победы нужно 3 очка.

Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:

12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)

13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)

Элина Свитолина – Ана Богдан

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае

Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция