Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию третьей игры матчевого противостояния КБДК Украина – Румыния
13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжит матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Второй поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) проведут Леся Цуренко (WTA 42) и Жаклин Кристиан (WTA 75).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ориентировочное время начала встречи – 21:40 по Киеву. После Леси и Жаклин на корт могут выйти сестры Киченок и Анка Тодони с Мара Гае, чтобы провести парный решающий поединок, если это еще будет нужно.
Сейчас Украина побеждает со счетом 2:1. В первом поединке первого игрового дня Элина Свитолина в трех сетах уступила Ане Богдан. Таким образом, украинская команда пока что не выиграла у сборной Румынии матчевое противостояние. Для победы нужно 3 очка.
Расписание матчевого противостояния Украина – Румыния:
12 апреля (начало в 20:00 по Киеву)
13 апреля (начало в 18:00 по Киеву)
- Элина Свитолина – Ана Богдан
- Леся Цуренко – Жаклин Кристиан
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Анка Тодони / Мара Гае
Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка прокомментировала победу над Богдан в матче Украины и Румынии
В первый игровой день Леся Цуренко переиграла Ану Богдан, а Элина Свитолина одолела Жаклин Кристиан