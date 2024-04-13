Испания13 апреля 2024, 19:50 |
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Мальорка – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Андрей Лунин в очередной раз вышел в стартовом составе
13 апреля 2024, 19:50 |
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В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором финалист Кубка Испании Мальорка принимает лидера чемпионата Реал.
В составе мадридцев в основном составе вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для кипера это 14-й кряду поединок в старте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Испании. 31-й тур
Мальорка – Реал 0:0 (обновляется)
Все лучшие моменты матча, голы и обзор появится в этой новости
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