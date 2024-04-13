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  4. Мальорка – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
13 апреля 2024, 19:50 |
231
0

Мальорка – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Андрей Лунин в очередной раз вышел в стартовом составе

13 апреля 2024, 19:50 |
231
0
Мальорка – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 апреля, проходит матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором финалист Кубка Испании Мальорка принимает лидера чемпионата Реал.

В составе мадридцев в основном составе вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для кипера это 14-й кряду поединок в старте.

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Чемпионат Испании. 31-й тур

Мальорка – Реал 0:0 (обновляется)

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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Мальорка - Реал видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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