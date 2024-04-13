13 апреля на «Визит Мальорка» пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором «Мальорка» встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Мальорка – Реал

Мальорка

Команда свой главный поединок всего сезона сыграла в прошлую субботу. Тогда она на Картухе противостояла другому историческому гранду, Атлетику, в финале Копы дель Рей. В итоге, поборовшись и сведя игру к 1:1, по пенальти все-таки проиграли баскам. По пути к тому поединку бермельонес убрали Жирону и в 1/2 по пенальти после пары ничьих выбивали Реал Сосьедад. Не удивительно, что такое отнимало немало сил. Впрочем, объяснить только этим спад в Примере нельзя - просто подопечные Хавьера Агирре в целом играют хуже, чем в прошлом розыгрыше, когда финишировали в верхней части турнирной таблицы. Но, главное, угрозы скатиться к борьбе за выживание особенно нет. Тем более что в 5 крайних турах уступили только Барселоне (0:1 на выезде), набрав на этом отрезке 8 очков.

Реал (Мадрид)

Клуб свой важнейший поединок проводил в мид-уик. На Сантьяго Бернабеу прибыл во вторник Манчестер Сити. Первый поединок между Анчелотти и Гвардиолой закончился боевой и зрелищной ничьей. И, конечно же, сейчас Карло думает о грядущем визите в Англию, где играть уже в среду. Безусловно, именно это приоритет для сливочных, благо, они хотя бы к апрелю смогли себе создать комфортный гандикап ото всех преследователей во главе с Барселоной. После 2:0 с таким принципиальным соперником, как Атлетик, в прошлом туре, у галактикос отрыв в 8 очков за столько же туров до финиша, и только оптимисты из Каталонии еще могут во что-то верить. А прагматики в столице вполне могут и пожертвовать визитом на популярный курортный остров перед полетом на Туманный Альбион.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, после четырех поражений кряду, бермельонцы выиграли как раз на этой же арене. Правда, в новой темпораде, в январе, счет 1:0 уже был в Мадриде в пользу хозяев.

Прогноз

GGBET не ждет проблем для гостей. Уж какую-то, минимальную победу тут королевский клуб должен завоевать (коэффициент - 1,727).