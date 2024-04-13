Мальорка – Реал – 0:1. Лунин снова сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча
Андрей Лунин в очередной раз вышел в стартовом составе
В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором финалист Кубка Испании Мальорка принимал лидера чемпионата Реал.
В составе мадридцев в основном составе вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для кипера это 14-й кряду поединок в старте.
Реал выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Орельена Тчуамени во втором тайме, а Лунин провел 12 встреч на ноль.
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Чемпионат Испании. 31-й тур
Мальорка – Реал 0:1
Гол: Тчуамени, 48
Мальорка – Реал 0:1. Обзор матча
Мальорка – Реал 0:1. Гол Тчуамени
События матча
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