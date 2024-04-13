В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором финалист Кубка Испании Мальорка принимал лидера чемпионата Реал.

В составе мадридцев в основном составе вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для кипера это 14-й кряду поединок в старте.

Реал выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Орельена Тчуамени во втором тайме, а Лунин провел 12 встреч на ноль.

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Чемпионат Испании. 31-й тур

Мальорка – Реал 0:1

Гол: Тчуамени, 48

Мальорка – Реал 0:1. Обзор матча

Мальорка – Реал 0:1. Гол Тчуамени