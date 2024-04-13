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  4. Мальорка – Реал – 0:1. Лунин снова сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Испании
Мальорка
13.04.2024 19:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 апреля 2024, 21:48 | Обновлено 13 апреля 2024, 23:56
2747
0

Мальорка – Реал – 0:1. Лунин снова сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча

Андрей Лунин в очередной раз вышел в стартовом составе

13 апреля 2024, 21:48 | Обновлено 13 апреля 2024, 23:56
2747
0
Мальорка – Реал – 0:1. Лунин снова сыграл на ноль. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании, в котором финалист Кубка Испании Мальорка принимал лидера чемпионата Реал.

В составе мадридцев в основном составе вышел украинский вратарь Андрей Лунин. Для кипера это 14-й кряду поединок в старте.

Реал выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Орельена Тчуамени во втором тайме, а Лунин провел 12 встреч на ноль.

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Чемпионат Испании. 31-й тур

Мальорка – Реал 0:1
Гол: Тчуамени, 48

Мальорка – Реал 0:1. Обзор матча

Мальорка – Реал 0:1. Гол Тчуамени

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Реал Мадрид).
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Мальорка чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Мальорка - Реал видео голов и обзор Орельен Тчуамени
Источник Sport.ua
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