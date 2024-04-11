В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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