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Чемпионат Испании
Мальорка
13.04.2024 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 апреля 2024, 09:49 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:53
18
0

Мальорка – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 19:30 поединок 31 тура испанской Ла Лиги

11 апреля 2024, 09:49 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:53
18
0
Мальорка – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Мальорка Реал Мадрид Ла Лига Мальорка - Реал Андрей Лунин смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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