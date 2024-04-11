13.04.2024 19:30 - : -
Испания11 апреля 2024, 09:49 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:53
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Мальорка – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 19:30 поединок 31 тура испанской Ла Лиги
11 апреля 2024, 09:49 | Обновлено 11 апреля 2024, 09:53
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Мальорка – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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