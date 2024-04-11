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Лига Европы
Байер
11.04.2024 22:00 - : -
Вест Хэм
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Лига Европы
11 апреля 2024, 06:35 |
73
0

Байер – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный еврокубковый поединок

11 апреля 2024, 06:35 |
73
0
Байер – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

11 апреля на «Бай-Арена» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Байер» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Байер – Вест Хэм

Байер

Команда проводит уникальный сезон. Особенно для себя, ведь не зря было обидное прозвище Неверкузен. Клуб имеет считанные, отдельные титулы и никогда не брал серебряную салатницу - зато немало раз ограничивался финишем на 2-й позиции. Но сейчас, при Хаби Алонсо, не проигрывающий вообще клуб из Леверкузена просто обречен на серебряную салатницу. И имеет шансы сразу на золотой дубль, ведь аспиринщики уже в полуфинале, причем в компании представителей 2-го и даже 3-го дивизиона страны. Где было первое поражение наиболее вероятным, так это в Лиге Европы. Групповой этап был пройден на одном дыхании и без малейших проблем. Но в марте, в 1/8 финала, фаворита заставил серьезно попотеть Карабах. Но в итоге представитель Германии свел к ничьей матч в Баку и вырвал победу дома.

Вест Хэм

Клуб имеет статус обладателя международного трофея. Правда, самого молодого и наименее рейтингового из всех - Лиги конференций. Но именно тот успех и позволил молотобойцам, не лучшим образом проведший прошлый чемпионат страны, играть сейчас в Лиге Европы. Там они тоже показывают себя достойно (заодно прибавив и в АПЛ), сумев тоже выиграть группу. Это позволило начать плей-офф только с 1/8 финала, причем сыграв с одним из уже знакомых соперников, Фрайбургом. На этот раз англичане весной проиграли в Германии, 0:1, но с лихвой компенсировали это в ответном, домашнем поединке - там получилось устроить полноценный разгром для бразильцев из Брайсгау.

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Статистика личных встреч

Официально стороны не пересекались, но прошлым летом сыграли товарищеский матч. В нем аспиринщики просто уничтожили своего соперника из Британии - все закончилось 4:0.

Прогноз

GGBET не сомневается в том, что немцы дома выиграют. Но, помня об их зрелищных дуэлях с чемпионом Азербайджана в 1/8 финала, лучше ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).

GG.BET
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Байер Вест Хэм Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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