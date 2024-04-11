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Лига Европы
Байер
11.04.2024 22:00 – FT 2 : 0
Вест Хэм
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Лига Европы
11 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:58
438
7

Байер создал комфортный гандикап в первом матче ЛЕ против Вест Хэма

Хозяева забили два мяча усилиями Йонаса Хофманна и Виктора Бонифасе

11 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:58
438
7
Байер создал комфортный гандикап в первом матче ЛЕ против Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Байер» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты в конце матча. Немецкая команда получила гандикап в два мяча благодаря голам Йонаса Хофманна и Виктора Бонифасе.

Ответная игра состоится вечером 18 апреля в Лондоне на арене молотобойцев.

Лига Европы. 1/4 финала

Первый матч, 11 апреля

Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0

Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1

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Источник Sport.ua
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Игорь
Пожалели Вест Хэм судя по 33/13 - 1/1 по ударам
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+2
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Falko
Походу, цього сезону найскладнішим суперником для Баєра - в усіх турнірах - були азери в ЛЄ )
Скільки -кузен вже без поразок?
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0
Login_loginchuck
Лес пробили нереальный
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0
Первый Среди Равных
В Леверкузені повинен бути пам'ятник Хабі Алонсо і названа вулиця в його честь.
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0
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