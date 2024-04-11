Лига Европы11 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:58
438
7
Байер создал комфортный гандикап в первом матче ЛЕ против Вест Хэма
Хозяева забили два мяча усилиями Йонаса Хофманна и Виктора Бонифасе
11 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 11 апреля 2024, 23:58
438
7
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Байер» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты в конце матча. Немецкая команда получила гандикап в два мяча благодаря голам Йонаса Хофманна и Виктора Бонифасе.
Ответная игра состоится вечером 18 апреля в Лондоне на арене молотобойцев.
Лига Европы. 1/4 финала
Первый матч, 11 апреля
Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0
Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1
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