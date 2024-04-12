Байер – Вест Хэм – 2:0. Два взятия ворот в концовке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Байер» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.
Оба голы были забиты в конце матча. Немецкая команда получила гандикап в два мяча благодаря голам Йонаса Хофманна и Виктора Бонифасе.
Ответная игра состоится вечером 18 апреля в Лондоне на арене молотобойцев.
Лига Европы. 1/4 финала
Первый матч, 11 апреля
Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0
Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Хофманн, 83 мин.
ГОЛ! 2:0. Бонифасе, 90+1 мин.
События матча
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