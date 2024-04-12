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Лига Европы
Байер
11.04.2024 22:00 – FT 2 : 0
Вест Хэм
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Лига Европы
12 апреля 2024, 01:29 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:56
63
0

Байер – Вест Хэм – 2:0. Два взятия ворот в концовке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы

12 апреля 2024, 01:29 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:56
63
0
Байер – Вест Хэм – 2:0. Два взятия ворот в концовке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Байер» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Оба голы были забиты в конце матча. Немецкая команда получила гандикап в два мяча благодаря голам Йонаса Хофманна и Виктора Бонифасе.

Ответная игра состоится вечером 18 апреля в Лондоне на арене молотобойцев.

Лига Европы. 1/4 финала

Первый матч, 11 апреля

Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0

Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Хофманн, 83 мин.

ГОЛ! 2:0. Бонифасе, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер).
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Источник Sport.ua
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