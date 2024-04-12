В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Байер» дома переиграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Оба голы были забиты в конце матча. Немецкая команда получила гандикап в два мяча благодаря голам Йонаса Хофманна и Виктора Бонифасе.

Ответная игра состоится вечером 18 апреля в Лондоне на арене молотобойцев.

Лига Европы. 1/4 финала

Первый матч, 11 апреля

Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0

Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Хофманн, 83 мин.

ГОЛ! 2:0. Бонифасе, 90+1 мин.