Байер – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала ЛЕ 11 апреля в 22:00 по Киеву
11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).
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Поединок пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Прогноз на матч Байер – Вест Хэм читайте в Telegram
Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Лондоне на арене «Лондон Стэдиум».
Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Милана», либо против «Ромы».
Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.
Байер – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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