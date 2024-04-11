11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).

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Поединок пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Прогноз на матч Байер – Вест Хэм читайте в Telegram

Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву в Лондоне на арене «Лондон Стэдиум».

Победитель матчевого противостояния сыграет либо против «Милана», либо против «Ромы».

Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.

Байер – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция