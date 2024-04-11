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Лига конференций
Брюгге
11.04.2024 22:00 - : -
ПАОК
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Лига конференций
11 апреля 2024, 03:49 | Обновлено 11 апреля 2024, 03:50
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Брюгге – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций

Поединок состоится 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2024, 03:49 | Обновлено 11 апреля 2024, 03:50
6
0
Брюгге – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля на «Ян Брейдел» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Брюгге» встретится с ПАОКом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в 2020-2022 трижды кряду становилась чемпионом страны, увеличив количество таких своих титулов до 18. На таком фоне следующий розыгрыш стал откровенно провальным, ведь триумфатор Жупилер-Лиги упал на 4-е место. Да и сейчас черно-синие не особенно прибавили, борясь разве что за 3-ю позицию с Антверпеном и серьезно отстав от пары лидеров. Зато в Лиге конференций бельгийцы хорошо себя проявляют. Они стартовали еще летом, с квалификации, выбив в том числе и испанскую Осасуну. А потом выиграли 5 матчей из 6 в группе, конечно же, заняв 1-е место в своем квартете. Да, плей-офф начался с поражения 1:2 Молде на выезде. Но потом было взято уверенный реванш: дома разгромили норвежцев со счетом 3:0, спокойно проследовав в следующий раунд.

ПАОК

Клуб в 2019-м году сумел вернуть себе чемпионский титул, впервые с середины 80-х. Повторить это достижение пока не удалось, но неоднократно двуглавые орлы Севера заканчивали розыгрыш вице-чемпионами Греции. Но прошлый сезон принес только 4-е место - явная неудача для амбициозного коллектива из Салоник, и только прежние заслуги спасли пост для Развана Луческу. Такое доверие со стороны Ивана Саввиди румыном оправдывается результатами: команда ведет борьбу с АЕКом за титул, немного оторвавшись от всех преследователей. Ну и в Лиге конференций, начав еще летом, черно-белые в 2023-м году так и не проигрывали. В 1/8 финала, правда, загребское Динамо выиграло 2:0 в Хорватии. Но дома синих разгромили 5:1.

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Статистика личных встреч

В конце 2010-го года стороны играли в рамках Кубка УЕФА. Тогда они дважды сыграли вничью 1:1. Летом 2016-го греки победили 2:0, но в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары бельгийцев. Но оба клуба в хорошей форме, так что пока что ставим на итоговые тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).

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Брюгге ПАОК Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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