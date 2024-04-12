Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла одержала победу над Лиллем, Брюгге минимально переиграл ПАОК
Лига конференций
Астон Вилла
11.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 12 апреля 2024, 00:15
87
1

Астон Вилла одержала победу над Лиллем, Брюгге минимально переиграл ПАОК

Ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций пройдут 18 апреля

12 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 12 апреля 2024, 00:15
87
1
Астон Вилла одержала победу над Лиллем, Брюгге минимально переиграл ПАОК
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиге конференций вечером 11 апреля состоялись два первых матча четвертьфиналов.

Английская «Астон Вилла» на домашнем поле обыграла французский «Лилль» со счетом 2:1.

В другом поединке бельгийский «Брюгге» одержал минимальную победу над греческой командой ПАОК (1:0).

Ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдут 18 апреля.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля, 22:00

Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1

Голы: Уоткинс, 13, Макгинн, 56 – Диаките, 84

Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:0

Гол: Ветлесен, 6

По теме:
Итоги дня Лиги конференций. Паулу Фонсека проиграл английской команде
Виктория – Фиорентина – 0:0. Без голов в Чехии. Видеообзор матча
Олимпиакос – Фенербахче – 3:2. Видео голов и обзор матча
Лига конференций Астон Вилла Брюгге ПАОК Лилль
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Футбол | 11 апреля 2024, 15:23 5
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико

Мичел рассказал, что Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы

Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Футбол | 11 апреля 2024, 19:58 13
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову

Португальский клуб готов заплатить 30 миллионов евро

Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
Футбол | 12.04.2024, 00:13
Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
Лига Европы. Рома минимально обыграла Милан на Сан-Сиро
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 06:15
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
Футбол | 11.04.2024, 09:10
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
ФОТО. Лицо Месси после позорного поражения Интера Майами в Мексике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Бедные хранцузы, все три представителя проиграли
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин? Последние два гола... Их не спасти»
10.04.2024, 00:51 2
Футбол
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
Анчелотти оценил безумный матч с Ман Сити, в котором Лунин пропустил 3 гола
10.04.2024, 07:01 2
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
Известен клуб, который может возглавить Зидан. Там будет звездный помощник
10.04.2024, 08:22 4
Футбол
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
Убийственные замены. Барселона вырвала победу у ПСЖ
10.04.2024, 23:53 20
Футбол
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
В УЕФА объяснили, как Шахтер может попасть в новую Лигу чемпионов
10.04.2024, 17:48 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем