Астон Вилла одержала победу над Лиллем, Брюгге минимально переиграл ПАОК
Ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций пройдут 18 апреля
В Лиге конференций вечером 11 апреля состоялись два первых матча четвертьфиналов.
Английская «Астон Вилла» на домашнем поле обыграла французский «Лилль» со счетом 2:1.
В другом поединке бельгийский «Брюгге» одержал минимальную победу над греческой командой ПАОК (1:0).
Ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдут 18 апреля.
Лига конференций. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля, 22:00
Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1
Голы: Уоткинс, 13, Макгинн, 56 – Диаките, 84
Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:0
Гол: Ветлесен, 6
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