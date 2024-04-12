Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – ПАОК – 1:0. Все решил быстрый гол. Видео гола и обзор
Лига конференций
Брюгге
11.04.2024 22:00 – FT 1 : 0
ПАОК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 апреля 2024, 02:55 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:01
34
0

Брюгге – ПАОК – 1:0. Все решил быстрый гол. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

12 апреля 2024, 02:55 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:01
34
0
Брюгге – ПАОК – 1:0. Все решил быстрый гол. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиге конференций вечером 11 апреля состоялись первые матчи четвертьфиналов.

В другом поединке бельгийский «Брюгге» одержал минимальную победу над греческой командой ПАОК (1:0).

Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдет 18 апреля.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля, 22:00

Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:0

Гол: Ветлесен, 6

Видео гола и обзор матча

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Ветлесен (Брюгге).
По теме:
Хорватия – Украина – 1:0. Курьезный гол со штрафного. Видео гола и обзор
Аль-Хиляль обыграл Аль-Иттихад и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии
Астон Вилла – Лилль – 2:1. Фонсека проиграл на выезде. Видео голов и обзор
Брюгге ПАОК видео голов и обзор Лига конференций
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Футбол | 11 апреля 2024, 15:23 5
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико
Украинская звезда Жироны получил травму и рискует не сыграть с Атлетико

Мичел рассказал, что Виктор Цыганков получил повреждение икроножной мышцы

Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Футбол | 11 апреля 2024, 07:30 2
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
Красная для экс-игрока Барселоны. Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

Лионель Месси оформил ассист, но это не помогло «цаплям» обыграть Монтеррей – 1:3

Байер – Вест Хэм – 2:0. Два взятия ворот в концовке. Видео голов и обзор
Футбол | 12.04.2024, 01:29
Байер – Вест Хэм – 2:0. Два взятия ворот в концовке. Видео голов и обзор
Байер – Вест Хэм – 2:0. Два взятия ворот в концовке. Видео голов и обзор
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Футбол | 11.04.2024, 16:50
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Футбол | 11.04.2024, 19:58
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Сколько дадут? Бенфика готовит первое предложение по Судакову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
«Не буду лгать». Чемпион WBC высказался об Усике накануне мегафайта с Фьюри
10.04.2024, 21:15 2
Бокс
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
Легендарный Анри сообщил, виноват ли Лунин в пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 14:33 15
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
11.04.2024, 06:15 6
Футбол
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
Куртуа рассказал, виноват ли Лунин в быстром пропущенном голе от Ман Сити
10.04.2024, 23:20
Футбол
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
Перес принял решение по Лунину, после 3 пропущенных голов от Ман Сити
10.04.2024, 12:26 2
Футбол
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
Известный биатлонист завершил карьеру в 31 год
10.04.2024, 16:32
Биатлон
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
СТЕЦЕНКО: «Приехал подписывать контракт с Реал Фармой, а попал в ТЦК»
10.04.2024, 13:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем