Лига конференций12 апреля 2024, 02:55 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:01
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Брюгге – ПАОК – 1:0. Все решил быстрый гол. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля 2024, 02:55 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:01
34
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В Лиге конференций вечером 11 апреля состоялись первые матчи четвертьфиналов.
В другом поединке бельгийский «Брюгге» одержал минимальную победу над греческой командой ПАОК (1:0).
Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдет 18 апреля.
Лига конференций. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля, 22:00
Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция) – 1:0
Гол: Ветлесен, 6
Видео гола и обзор матча
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Ветлесен (Брюгге).
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