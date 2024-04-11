Астон Вилла – Лилль, Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций2023/24.

В 22:00 по Киеву стартуют два поединка: Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция), Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч в Англии состоится на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем), а поединок в Бельгии пройдет на арене «Ян Брейдел» в Брюгге.

Астон Вилла – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция