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11.04.2024 22:00 - : -
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Лига конференций
11 апреля 2024, 04:32 |
16
0

Астон Вилла – Лилль, Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первых матчей 1/4 финала ЛК 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2024, 04:32 |
16
0
Астон Вилла – Лилль, Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций2023/24.

В 22:00 по Киеву стартуют два поединка: Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция), Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч в Англии состоится на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем), а поединок в Бельгии пройдет на арене «Ян Брейдел» в Брюгге.

Астон Вилла – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Астон Вилла Лилль Брюгге ПАОК смотреть онлайн Лига конференций
Источник Sport.ua
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