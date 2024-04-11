11.04.2024 22:00 - : -
Лига конференций11 апреля 2024, 04:32 |
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Астон Вилла – Лилль, Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первых матчей 1/4 финала ЛК 11 апреля в 22:00 по Киеву
11 апреля 2024, 04:32 |
16
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11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций2023/24.
В 22:00 по Киеву стартуют два поединка: Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция), Брюгге (Бельгия) – ПАОК (Греция).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч в Англии состоится на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем), а поединок в Бельгии пройдет на арене «Ян Брейдел» в Брюгге.
Астон Вилла – Лилль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – ПАОК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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