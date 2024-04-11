11 апреля на «Вилла Парк» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором «Астон Вилла» встретится с «Лиллем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда проводит только второй сезон под руководством Унаи Эмери. Причем испанец приходил только осенью 2022-го года - и как же много он успел добиться. То, что сейчас англичане играют в Лиге конференций, уже стало его заслугой, ведь новый тренер финишировал прошлой весной на 7-м месте в АПЛ. А сейчас там ведет борьбу за сохранение 4-й позиции, и шансы на то, что Бирмингем увидит Лигу чемпионов, вполне рабочие. Все остальное уже не в таком приоритете. Тем не менее, удалось в Лиге конференций, начав еще с летней квалификации, дойти уже до четвертьфинала. При том, что начиналось все с разгромов Хиберниана, а в марте, в первом раунде матчей на вылет, британцы выбили легендарный, пусть и все еще кризисный, Аякс: 0:0 на выезде, 4:0 дома.

Лилль

Клуб - всего лишь один из той пары, вместе с Монако, что вырывала титул чемпиона в Лиге 1 из лап безусловного фаворита, ПСЖ. Это было, впрочем, разовое исключение, и от Пауло Фонсеки, нынешнего наставника, никто не требует его повторения. Достаточно держаться в группе лидеров, с надеждами закончить третьими и отправиться в Лигу чемпионов. И это приоритет для догов, так что не удивительно, что в кубке те вылетели от первого же серьезного противника, Лиона. Тем не менее, они и в Лиге конференций за счет своего класса идут без поражений, хотя начинали еще в августе, выбив в квалификации Риеку. А в марте Штурм разгромили уже в гостях, в Австрии, после чего дома ограничились ничьей 1:1.

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Статистика личных встреч

Стороны играли даже на вполне официальном уровне - в 2002-м году, в Кубке Интертото. Тогда после ничьей дома французы победили на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что англичане наконец-то отомстят догам за давнее поражение. Ставим на то, что они сумеют выиграть у подопечных Паоло Фонсеки в родном Бирмингеме (коэффициент - 1,89).