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Лига конференций
Астон Вилла
11.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Лилль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
12 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 12 апреля 2024, 02:10
19
0

Астон Вилла – Лилль – 2:1. Фонсека проиграл на выезде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций

12 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 12 апреля 2024, 02:10
19
0
Астон Вилла – Лилль – 2:1. Фонсека проиграл на выезде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

В Лиге конференций вечером 11 апреля состоялись матчи четвертьфиналов.

Английская «Астон Вилла» на домашнем поле обыграла французский «Лилль» под руководством Паулу Фонсеки со счетом 2:1.

Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдет 18 апреля.

Лига конференций. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля, 22:00

Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1

Голы: Уоткинс, 13, Макгинн, 56 – Диаките, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Лилль Астон Вилла видео голов и обзор Лига конференций Паулу Фонсека Олли Уоткинс Джон Макгинн
Источник Sport.ua
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