11.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Лига конференций12 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 12 апреля 2024, 02:10
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Астон Вилла – Лилль – 2:1. Фонсека проиграл на выезде. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля 2024, 01:59 | Обновлено 12 апреля 2024, 02:10
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В Лиге конференций вечером 11 апреля состоялись матчи четвертьфиналов.
Английская «Астон Вилла» на домашнем поле обыграла французский «Лилль» под руководством Паулу Фонсеки со счетом 2:1.
Ответный матч четвертьфинала Лиги конференций между этими командами пройдет 18 апреля.
Лига конференций. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля, 22:00
Астон Вилла (Англия) – Лилль (Франция) – 2:1
Голы: Уоткинс, 13, Макгинн, 56 – Диаките, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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