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Лига чемпионов
09 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:08
885
0

Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:08
885
0
Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко, он завялен в резерве.

Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Арсенал - Бавария видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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