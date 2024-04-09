Лига чемпионов09 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:08
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Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
09 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 09 апреля 2024, 22:08
885
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9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко, он завялен в резерве.
Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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