9 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» Лондон и «Бавария» Мюнхен.

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Первый матч проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко, он завялен в резерве.

Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)