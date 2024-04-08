Тренер ФК ЮКСА: «Команда образцово провела начало матча против Звягеля»

В центральном поединке 22 тура во Второй лиге «Звягель», лидер турнира, уступил дома главному конкуренту в борьбе за повышение в классе – ФК ЮКСА со счетом 0:2.

Кормчий ФК ЮКСА Николай Цымбал эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным одержать победу:

«При подготовке к этому важному противостоянию мы провели спарринг с элитным «Колосом» и победили – 3:0. Справедливости ради следует сказать, что ковалевцы выступали экспериментальным составом, но это уже их проблемы. Очень хотелось сохранить этот игровой тонус и добиться положительного результата в Звягеле.

Настраивал подопечных высоко встречать хозяев, усложняя им контроль мяча. Это нам удалось. Минут 30 провели образцово, открыли счет, еще несколько случаев отличиться. Где-то перед перерывом сбавили обороты и чуть не поплатились. На 40-й минуте соперники получили право на пробитие пенальти, однако наш вратарь Никита Федотов выиграл дуэль у Яна Морговского. Полагаю, что это был переломный момент в матче.

Во втором тайме решающую роль сыграли замены. Один из тех, кто у нас вышел из скамейки запасных – Эсеола – заставил нарушить правила Илью Чередниченко, за что тот был удален с поля. А вскоре Андрей Демиденко забил второй гол, укрепив успех нашей команды.

Адаптировались ли наши новички-легионеры? Да, они добавляют с каждым матчем. Теперь у нас шесть иностранцев: пять бразильцев и парагваец.

У нас длинная скамейка запасных и острая конкуренция за место в стартовом составе. Даже именитые игроки ФК ЮКСА не всегда выходят на поле с первых минут. Это заставляет их тренироваться еще более упорно».

Победа помогла нам возглавить турнирную таблицу. Но почивать на лаврах некогда, ведь уже 12 апреля будем принимать «Дружбу», еще одного претендента на повышение в классе».

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