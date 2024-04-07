Легионер Звягеля: «Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра»
Джордж Льюис поделился переживаниями по поводу войны в Украине
Английский полузащитник второлигового «Звягеля» Джордж Льюис поделился переживаниями относительно войны в Украине.
– Не боялся ехать в Украину во время войны?
– Да, страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации и все остаемся сильными.
– Как семья восприняла твое решение?
– Это было мое решение. Они переживают, да, но я решаю, что мне делать с карьерой, поэтому финальное слово в любом случае за мной.
Напомним, бывший игрок лондонского «Арсенала» Джордж Льюис подписал контракт со «Звягелем» в марте 2024 года.
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