Легионер Звягеля: «Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра»

Английский полузащитник второлигового «Звягеля» Джордж Льюис поделился переживаниями относительно войны в Украине.

– Не боялся ехать в Украину во время войны?

– Да, страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации и все остаемся сильными.

– Как семья восприняла твое решение?

– Это было мое решение. Они переживают, да, но я решаю, что мне делать с карьерой, поэтому финальное слово в любом случае за мной.

Напомним, бывший игрок лондонского «Арсенала» Джордж Льюис подписал контракт со «Звягелем» в марте 2024 года.