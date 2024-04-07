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  4. Легионер Звягеля: «Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра»
Украина. Вторая лига
07 апреля 2024, 12:54 |
560
1

Легионер Звягеля: «Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра»

Джордж Льюис поделился переживаниями по поводу войны в Украине

07 апреля 2024, 12:54 |
560
1
Легионер Звягеля: «Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра»
ПФК Звягель. Джордж Льюис

Английский полузащитник второлигового «Звягеля» Джордж Льюис поделился переживаниями относительно войны в Украине.

– Не боялся ехать в Украину во время войны?

– Да, страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации и все остаемся сильными.

– Как семья восприняла твое решение?

– Это было мое решение. Они переживают, да, но я решаю, что мне делать с карьерой, поэтому финальное слово в любом случае за мной.

Напомним, бывший игрок лондонского «Арсенала» Джордж Льюис подписал контракт со «Звягелем» в марте 2024 года.

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Джордж Льюис Звягель Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Украинский футбол
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