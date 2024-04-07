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Украина. Вторая лига07 апреля 2024, 10:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:53
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Дружба – Чайка, Звягель – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги
07 апреля 2024, 10:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:53
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7 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
Вторая лига. 22-й тур, 7 апреля
- 13:00. Дружба Мировка – Чайка П.Борщаговка
- 13:15. Звягель – ЮКСА Тарасовка
- 14:00. Карпаты-2 Львов – Нива Винница
- 17:00. Кудровка – Кремень-2 Кременчуг
Турнирная таблица
13:15. Звягель – ЮКСА Тарасовка
14:00. Карпаты-2 Львов – Нива Винница
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