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07.04.2024 14:00 - : -
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
07 апреля 2024, 10:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:53
24
0

Дружба – Чайка, Звягель – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги

07 апреля 2024, 10:47 | Обновлено 07 апреля 2024, 10:53
24
0
Дружба – Чайка, Звягель – ЮКСА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

Вторая лига. 22-й тур, 7 апреля

  • 13:00. Дружба Мировка – Чайка П.Борщаговка
  • 13:15. Звягель – ЮКСА Тарасовка
  • 14:00. Карпаты-2 Львов – Нива Винница
  • 17:00. Кудровка – Кремень-2 Кременчуг

Турнирная таблица

13:15. Звягель – ЮКСА Тарасовка

14:00. Карпаты-2 Львов – Нива Винница

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Источник Sport.ua
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