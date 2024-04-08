Вторая лига. ЮКСА обыграла Звягель в битве лидеров
Клуб из Тарасовки сделал весомую заявку на выход в Первую лигу
В украинской Второй лиге прошел матч лидеров – «Звягель» принимал команду ЮКСА. Клуб из Киевской области взял важнейшие три очка.
«Дружба» принимала «Чайку». Матч ещё одних претендентов на повышение в классе завершился ничьей – команды обменялись голами ещё в первом тайме.
«Кудровка» дома дважды пропустила от «Кремня–2», который замыкает турнирную таблицу, но все равно уверенно взяла три очка.
Вторая лига. 22-й тур.
Звягель – ЮКСА – 0:2
Голы: Ховайко (29), Демиденко (71)
Удаление: Чередниченко (69, Звягель)
Дружба – Чайка – 1:1
Голы: Порохня (40) – Семенец (7)
Кудровка – Кремень-2 – 4:2
Голы: Евтушенко (5, 24), Зоренко (55, 65) – Куц (11), Зайченко (64)
Рух-2 – Локомотив Киев – 2:2
Голы: Теслюк (5), Музычук (33) – Кратов (27), Мордас (90+3)
Карпаты-2 – Нива Винница – 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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