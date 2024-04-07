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  4. Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс
WTA
07 апреля 2024, 23:23 |
597
0

Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс

Даниэль за 2 недели выиграли титулы в Майами и Чарльстоне

07 апреля 2024, 23:23 |
597
0
Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

7 апреля американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 22) выиграла титул на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В финале американка переиграла Дарью Касаткину (WTA 11) за 1 час и 19 минут со счетом 6:2, 6:1.

Для Коллинс этот второй титул за две недели подряд. До старта соревнований в Чарльстоне Даниэль выиграла трофей на турнире WTA 1000 в Майами.

Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс, которая в 2013 года также сумела стать чемпионкой и в Майами, и в Чарльстоне.

С понедельника Даниэль вернется в топ-15 рейтинга WTA и станет 4-й в гонке на Итоговый турнир.

Видеообзор матча Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс

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Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниэль Коллинс Серена Уильямс WTA Майами WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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