7 апреля американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 22) выиграла титул на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В финале американка переиграла Дарью Касаткину (WTA 11) за 1 час и 19 минут со счетом 6:2, 6:1.

Для Коллинс этот второй титул за две недели подряд. До старта соревнований в Чарльстоне Даниэль выиграла трофей на турнире WTA 1000 в Майами.

Коллинс повторила невероятное достижение легендарной Серены Уильямс, которая в 2013 года также сумела стать чемпионкой и в Майами, и в Чарльстоне.

С понедельника Даниэль вернется в топ-15 рейтинга WTA и станет 4-й в гонке на Итоговый турнир.

Видеообзор матча Дарья Касаткина – Даниэль Коллинс