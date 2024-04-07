Атлетик – победитель Кубка Испании
Клуб из Бильбао в финале победил «Мальорку» в серии пенальти
Состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Испании по футболу, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка».
По пути в финал «Атлетик» одолел, в частности, «Барселону» и «Атлетико», а «Мальорка» сумела выбить с дистанции «Жирону», за которую выступают украинцы Довбык и Цыганков.
Основное и дополнительное время финального матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее футболисты из Бильбао.
Таким образом, впервые за 40 лет (в последний раз «Атлетик» выигрывал Кубок еще в 1984 году) трофей поедет в Бильбао. Интересно, что за эти 40 лет «Атлетик» проиграл шесть кубковых финалов, в частности, в 2021 году сумел уступить в двух финалах за две недели.
Кубок Испании. Финал
Атлетик – Мальорка – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Сансет, 50 - Дани Родригес, 21
Пенальти: Гарсия, Муньянин, Весга, Беренгер – Мурики, Санчес
Атлетик: Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 105+1) - де Галларета (Уная Гомес, 80), Прадос (Весга, 46) - Уильямс (Беренгер, 91), Сансет (Муньяин, 91) Нико Уильямс — Гурусета (Рауль Гарсия, 91)
Мальорка: Грайф – Гонсалес, Валент (Маффео, 91), Раильо, Копете (Настасич, 105+3), Лато (ван дер Гейден, 111) – Дардер (Морланес, 62), Саму Кошта, Дани Родригес (Радоньич) - Ларин (Антонио Санчес, 62), Мурики
⚽️ ¡¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗥𝗘𝗡𝗚𝗨𝗘𝗥!!— RFEF (@rfef) April 6, 2024
❤️🤍 ¡¡El ATHLETIC CLUB ES CAMPEÓN DE LA COPA DEL REY EN SEVILLAAAA!!
📺 @La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/DxejoP1yfW
События матча
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