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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
06.04.2024 23:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Мальорка
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Испания
07 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 03:29
225
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Атлетик – победитель Кубка Испании

Клуб из Бильбао в финале победил «Мальорку» в серии пенальти

07 апреля 2024, 03:00 | Обновлено 07 апреля 2024, 03:29
225
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Атлетик – победитель Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Испании по футболу, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка».

По пути в финал «Атлетик» одолел, в частности, «Барселону» и «Атлетико», а «Мальорка» сумела выбить с дистанции «Жирону», за которую выступают украинцы Довбык и Цыганков.

Основное и дополнительное время финального матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее футболисты из Бильбао.

Таким образом, впервые за 40 лет (в последний раз «Атлетик» выигрывал Кубок еще в 1984 году) трофей поедет в Бильбао. Интересно, что за эти 40 лет «Атлетик» проиграл шесть кубковых финалов, в частности, в 2021 году сумел уступить в двух финалах за две недели.

Кубок Испании. Финал

Атлетик – Мальорка – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Сансет, 50 - Дани Родригес, 21

Пенальти: Гарсия, Муньянин, Весга, Беренгер – Мурики, Санчес

Атлетик: Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 105+1) - де Галларета (Уная Гомес, 80), Прадос (Весга, 46) - Уильямс (Беренгер, 91), Сансет (Муньяин, 91) Нико Уильямс — Гурусета (Рауль Гарсия, 91)

Мальорка: Грайф – Гонсалес, Валент (Маффео, 91), Раильо, Копете (Настасич, 105+3), Лато (ван дер Гейден, 111) – Дардер (Морланес, 62), Саму Кошта, Дани Родригес (Радоньич) - Ларин (Антонио Санчес, 62), Мурики

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Санчес (Мальорка).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Икер Муниаин (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Гарсия (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Муричи (Мальорка).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Родригес (Мальорка).
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Кубок Испании по футболу Мальорка Атлетик Бильбао серия пенальти
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Viktor Shvachko
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