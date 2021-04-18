Атлетик
0 : 4
Барселона
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Разгром в финале. Барселона разбила Атлетик

Лапорта отметил возвращение первым трофеем, а «Атлетик» проиграл второй финал кубка за две недели

  • 18.04.2021 00:25
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Разгром в финале. Барселона разбила Атлетик
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

 Кубок Испании-2020/2021. Финал. 

«Атлетик» - «Барселона»  - 0:4.

Гризманн, 60, Де Йонг, 62, Месси, 69, 72.

 Д. Гарсиа, 39, Берчиче, 90.

«Атлетик»:  Симон, Де Маркос, Альварес (Нуньес, 67), И. Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Весга, 53), Д. Гарсиа, У. Лопес (Берчиче, 67), Муниаин (Лекуе, 46), Вильямс (Вильялигра, 67), Р. Гарсиа.

«Барселона»: Тер Штеген, Дест (Роберто, 73), Пике (Араухо, 82), Бускетс, Гризманн (Дембеле, 87), Месси, Ленгле, Педри (Мориба, 82), Альба, де Йонг, Мингеса (Брэйтуэйт, 87).

Арбитр:  Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания).

Стадион: «Олимпийский» (Севилья, Испания)

АТЛЕТИК - БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

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