Разгром в финале. Барселона разбила Атлетик

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Кубок Испании-2020/2021. Финал.
«Атлетик» - «Барселона» - 0:4.
Гризманн, 60, Де Йонг, 62, Месси, 69, 72.
Д. Гарсиа, 39, Берчиче, 90.
«Атлетик»: Симон, Де Маркос, Альварес (Нуньес, 67), И. Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Весга, 53), Д. Гарсиа, У. Лопес (Берчиче, 67), Муниаин (Лекуе, 46), Вильямс (Вильялигра, 67), Р. Гарсиа.
«Барселона»: Тер Штеген, Дест (Роберто, 73), Пике (Араухо, 82), Бускетс, Гризманн (Дембеле, 87), Месси, Ленгле, Педри (Мориба, 82), Альба, де Йонг, Мингеса (Брэйтуэйт, 87).
Арбитр: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания).
Стадион: «Олимпийский» (Севилья, Испания)
Источник — Sport.ua
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