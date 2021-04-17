Атлетик
0 : 0
Барселона
17.04.2021 22:30

Атлетик - Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала Кубка Испании по футболу

  • 17.04.2021 05:04
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Атлетик - Барселона. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 апреля, состоится финал Кубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» (Бильбао) и каталонская «Барселона». Матч пройдет на стадионе «Олимпийский» (Севилья, Испаниия), начало - в 22:30.

В период пандемии коронавируса происходит много необычных вещей. Одна из них - за последние две недели в Испании состоится уже второй финал Кубка Испании по футболу. Напомним, что перенесенный финал прошлогоднего кубка состоялся 4 апреля, а «Реал Сосьедад» получил трофей, обыграв «Атлетик» - 0:1. Теперь у клуба из Бильбао есть возможность все-таки выиграть кубок уже сезона-2021, но для этого в финале придется обыграть «Барселону». «Сине-гранатовые» сейчас находятся в плохом настроении после поражения в «Эль-Классико», поэтому попытаются реабилитироваться, одновременно и отомстив сопернику за проигранный Супекубок Испании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» - «Барселона».

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Источник — Sport.ua

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