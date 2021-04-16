Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

После поражения в Эль Класико каталонцы попытаются завоевать трофей

  • 16.04.2021 21:05
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Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 апреля «Атлетик» Бильбао и «Барселона» встретятся в финале Кубка Испании. Начало матча – в 22:30 по Киеву.

«Атлетик»

«Атлетик» является крепким клубом в последние годы, который часто добивается успеха как раз в кубковых противостояниях. В этом сезоне баски заслужено дошли до финала Кубка, но в последних матчах каждое противостояние давалось клубу из Бильбао крайне тяжело. В четвертьфинале подопечные Марселино лишь в серии послематчевых пенальти одолели «Бетис», затем с трудом обыграли «Леванте». 

Несмотря на кубковые успехи, в последнее время у «Атлетика» не лучшим образом идут дела в чемпионате. Команда проводит серию из пяти матчей без побед (четыре ничьи и одно поражение). В Ла Лиге клуб занимает 11-е место без перспектив попадания в зону еврокубков. Поэтому для успешного сезона команде нужно выложиться в финале Кубка. 

«Барселона»

Кубковый путь «Барселоны», как и сезон в целом, нельзя назвать простым. Подопечные Рональда Кумана в тяжелейшем четвертьфинале одолели в экстра-тайме «Гранаду», а в полуфинале уступив на выезде «Севилье» со счетом 0:2 сумели отыграться и победить со счетом 3:0. Последняя неделя не лучшая для каталонцев. Месси и компания уступили в одном из главных матчей сезона - Эль Класико - 1:2 и прервали серию из 9-ти матчей без поражений. Несмотря на эту неудачу, команда остается в чемпионской гонке, отставая от лидера («Атлетико») всего на два очка. 

В Лиге чемпионов у «Барселоны» все быстро закончилось, клуб без особых усилий в 1/8 финала уступил ПСЖ (1:4, 1:1). Вся борьба за чемпионство в Ла Лиге впереди, но сейчас у команды есть хороший шанс завоевать трофей.

В этом сезоне команды играли трижды - общий счет 2:1 в пользу «Барселоны». Каталонцы дважды побеждали в чемпионате (3:2, 2:1), тогда как баски одержали победу в финале Суперкубка Испании (3:2). Сейчас у «Атлетика» шанс сровнять сезонную серию, а «Барселоны» одержать окончательную победу.

Прогноз

Несмотря на поражение в Эль Класико и ранний вылет из Лиги чемпионов, «Барселона» имеет гораздо больше шансов на успех в этом матче. На стороне каталонцев и класс и игровая форма. Об этом и свидетельствуют котировки букмекеров. Поэтому считаем, что команда Кумана одержит победу.

Ориентировочные составы:

«Атлетик»: Симон - Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Лекуе, Беренгер, Венседор, Д. Гарсия, Муниан, Р. Гарсия, Уилльямс.

«Барселона»: Тер Штеген - Де Йонг, Пике, Лангле, Дест, Бускетс, Педри, Альба, Гризманн, Месси, Дембеле.

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17 апреля, суббота

«Атлетик» –  «Барселона»
Севилья. Олимпийский стадион. 22:30
Прямая трансляция на MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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