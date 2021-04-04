Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Турнир затянулся. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании прошлого сезона

«Бело-голубые» выиграли трофей

  • 04.04.2021 01:32
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Турнир затянулся. Реал Сосьедад выиграл Кубок Испании прошлого сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Испании состоялся финальный поединок Кубка Испании прошлого сезона, который не удалось провести в срок из-за пандемии коронавируса. В прошлом году «Атлетик» и «Реал Сосьедад» договорились отложить финальное противостояние, надеясь провести его с болельщиками на трибунах. Но этим планам не суждено было сбыться: матч на стадионе «Ла Картуха» в Севилье прошел без зрителей, хотя на нем разрешено было присутствовать семьям футболистов.

Решающий матч Кубка выиграл «Реал Сосьедад» благодаря точному удару Микеля Оярсабаля с пенальти в середине второго тайма. Таким образом, «Реал Сосьедад» выиграл третий Кубок Испании в своей истории.

Getty Images/Global Images Ukraine

Кубок Испании-2019/20. Финал.

«Атлетик» – «Реал Сосьедад» – 0:1

Оярсабаль (63, пенальти).

Д.Гарсия (35), Мартинес (62), Мерино (71).

«Атлетик»: Симон, Мартинес, Альварес, Де Маркос, Берчиче (Капа, 90), Р.Гарсия, Венседор (У.Лопес, 68), Беренгер (Вильялибре, 76), Д.Гарсия (Весга, 76), Муниаин, Уильямс.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Ле Норман, Горосабель (Элустондо, 90), Субельдия, Мерино, Субименди, Порту (Барренечеа, 89), Сильва (Гевара, 85), Оярсабаль, Исак (Фернандес, 89).

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Источник — Sport.ua

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