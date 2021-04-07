Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетик – Реал Сосьедад – 0:1. Финал Кубка Испании. Видео гола и обзор игры

Забавно, что 7 апреля команды играют между собой еще раз, но уже в Ла Лиге

  • 07.04.2021 17:35
  • 492 просмотра
  • 1 комментарий
Атлетик – Реал Сосьедад – 0:1. Финал Кубка Испании. Видео гола и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Севилье 3 апреля состоялся финальный поединок Кубка Испании прошлого сезона, который не удалось провести вовремя из-за пандемии коронавируса.

Забавно, что 7 апреля команды играют между собой еще раз, но уже в рамках Ла Лиги.

​Кубок Испании 2019/20. Финал

«Атлетик» – «Реал Сосьедад» – 0:1 

Гол: Оярсабаль, 63 (пен).

События матча
63' ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 07.04.2021 17:37
    +1
    Зрелищные голы и невероятные финты ) 0-1 ( пен.) Уххахаха
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 07.04.2021 17:37
    +1
    Зрелищные голы и невероятные финты ) 0-1 ( пен.) Уххахаха
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности