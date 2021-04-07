Атлетик – Реал Сосьедад – 0:1. Финал Кубка Испании. Видео гола и обзор игры

В Севилье 3 апреля состоялся финальный поединок Кубка Испании прошлого сезона, который не удалось провести вовремя из-за пандемии коронавируса.
Забавно, что 7 апреля команды играют между собой еще раз, но уже в рамках Ла Лиги.
Кубок Испании 2019/20. Финал
«Атлетик» – «Реал Сосьедад» – 0:1
Гол: Оярсабаль, 63 (пен).
События матча
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
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Источник — Sport.ua
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