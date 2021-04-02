Уникальный Атлетик: клуб мечтает выиграть два Кубка Испании за 2 недели

Невероятный шанс для клуба

  • 02.04.2021 15:11
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Уникальный Атлетик: клуб мечтает выиграть два Кубка Испании за 2 недели
© Getty Images/Global Images Ukraine

Коронавирус поставил в уникальную ситуацию клуб «Атлетик» Бильбао, который может выиграть два Кубка Испании в течение двух недель.

3 апреля команда сыграет в финале Кубка Испании-2020 против «Реал» Сосьедада. Матч в прошлом году не состоялся из-за коронавируса.

А спустя две недели «Атлетик» снова сыграет в финале - на сей раз Кубка Испании-2021 против «Барселоны».

«У нас уникальная команда. Все знают, что у любого мальчика в Бильбао и окрестностях главная мечта - играть за «Атлетик».

«Мне повезло - я реализовал мечту. А теперь у нас есть невероятная возможность выиграть два Кубка Испании», - сказал форвард Иньяки Уильямс.

«Атлетик» в своей истории выиграл 23 Кубка Испании, но последний - в 1984 году.

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Источник — BBC

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