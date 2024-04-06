Атлетик Бильбао

Атлетик – Мальорка. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 23:00 финальный поединок испанского кубка
В субботу, 6 апреля, состоится финал кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» и «Мальорка».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Севилье на Олимпийском стадионе.
Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.
«Атлетик» – одна из самых титулованных команд в истории турнира, баски выиграли 23 кубка Испании, «Мальорка» торжествовала в турнире только раз.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетик – Мальорка. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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