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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
06.04.2024 23:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
06 апреля 2024, 12:22 | Обновлено 06 апреля 2024, 12:36
8
0

Атлетик – Мальорка. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 23:00 финальный поединок испанского кубка

06 апреля 2024, 12:22 | Обновлено 06 апреля 2024, 12:36
8
0
Атлетик – Мальорка. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Испании

В субботу, 6 апреля, состоится финал кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» и «Мальорка».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Севилье на Олимпийском стадионе.

Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.

«Атлетик» – одна из самых титулованных команд в истории турнира, баски выиграли 23 кубка Испании, «Мальорка» торжествовала в турнире только раз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Мальорка. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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