Атлетик Бильбао

В субботу, 6 апреля, состоится финал кубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» и «Мальорка».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Севилье на Олимпийском стадионе.

Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.

«Атлетик» – одна из самых титулованных команд в истории турнира, баски выиграли 23 кубка Испании, «Мальорка» торжествовала в турнире только раз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Мальорка. Финал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция