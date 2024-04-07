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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
06.04.2024 23:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 03:34
16
0

Атлетик – Мальорка – 1:1 (пен. 4:2). Триумф басков в финале. Видео голов

Смотрите видеообзор исторического события для Бильбао

07 апреля 2024, 03:20 | Обновлено 07 апреля 2024, 03:34
16
0
Атлетик – Мальорка – 1:1 (пен. 4:2). Триумф басков в финале. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся финал розыгрыша Кубка короля в Испании. В поединке за титул встречались «Атлетик» из Бильбао и «Мальорка». Основное и дополнительное время команды сыграли со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были футболисты «Атлетика» (4:2).

Кубок Испании. Финал

Атлетик – Мальорка – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Сансет, 50 - Дани Родригес, 21

Атлетик: Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 105+1) - де Галларета (Уная Гомес, 80), Прадос (Весга, 46) - Уильямс (Беренгер, 91), Сансет (Муньяин, 91) Нико Уильямс — Гурусета (Рауль Гарсия, 91)

Мальорка: Грайф – Гонсалес, Валент (Маффео, 91), Раильо, Копете (Настасич, 105+3), Лато (ван дер Гейден, 111) – Дардер (Морланес, 62), Саму Кошта, Дани Родригес (Радоньич) - Ларин (Антонио Санчес, 62), Мурики

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Санчес (Мальорка).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Весга (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Икер Муниаин (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Гарсия (Атлетик Бильбао).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Муричи (Мальорка).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Родригес (Мальорка).
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Мальорка Атлетик Бильбао серия пенальти Кубок Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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