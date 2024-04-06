Атлетик Бильбао

6 апреля на «Картуха» пройдет матч финала кубка Испании, в котором «Атлетик» встретится с «Мальоркой». Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Атлетик – Мальорка

Атлетик

Команда проводит прекрасный сезон. Эрнесто Вальверде пусть и с паузой, на второй год после своего возвращения в Бильбао, выстрелил со своими старыми-новыми подопечными. Если прошлой весной басков не пустили в еврокубки скромные соседи из Осасуны, выиграв и в полуфинале Копы дель Рей, и в гонке за 7-м местом в Примере, то сейчас братья Уильямс и компания сражаются полноценно за 4-ю, лигочемпионовскую позицию. В прошлом туре в Мадриде с Реалом мало что получалось, и в итоге уступили 0:2. Ну, а в кубке именно эта славная команда смогла выбить в экстра-тайме Барселону, а в полуфинале дважды сухо обыграли Атлетико. И, конечно же, сейчас именно этот клуб из Страны Басков будет фаворитом в решающем поединке.

Мальорка

Клуб чуть больше двух десятилетий назад, в 2003-м, брал уже кубок страны. То было венцом лучшей эры скромных бермельонес, с Эктором Купером на тренерской скамейке и молодым Это'О на поле, когда команда еще и дважды брала третье место в Примере, доходила до финала Кубка Кубков и выступала в Лиге чемпионов. Но потом были непростые годы, и островитяне не могли задержаться надолго в высшем дивизионе страны. Только за счет прихода Агирре два года назад не дали снова вернуться в Сегунду сразу же после повышения. В 2023-м команда уже была девятой. Повторить это не получается - она сейчас болтается в нижней части таблицы. И с Валенсией закончили нулевой ничьей. Но, главное, есть отрыв от зоны вылета. И, кроме того, выбив в том числе Жирону и, по пенальти, Реал Сосьедад, подопечные Хавьера уже достигли финала.

Статистика личных встреч

В 2022-2023 трижды команды играли вничью. Но в феврале баски устроили погром 4:0.

Прогноз

GGBET больше верит в басков. Они солиднее проводят сезон, так что согласимся и поставим на их победу в основное время (коэффициент - 1,666).