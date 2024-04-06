6 апреля на «Жозе Алваладе» пройдет матч 28-го тура чемпионата Португалии, в котором «Спортинг» (Лиссабон) встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Команда теперь сосредоточится на борьбе на внутренней арене. Она так и не подобрала ключик к Аталанте. Итальянцам проигрывали на групповом этапе Лиги Европы, и, снова сыграв с ними в 1/8 финала и закончив хотя бы вничью дома, потом решающий поединок, в Бергамо, закончился для португальцев 1-2. На этой неделе они уже играли с Бенфикой, в ответном полуфинале кубка. Там все закончилось ничьей - результат в их пользу. Теперь же подопечные Рубена Аморима все силы бросят на Примейру. Там прогресс львов несомненен, не стоит забывать, что провальный прошлый сезон закончился на четвертом месте, даже за спиной у Браги. Теперь зелено-белые опередили давно и архиепископов, и Порту. Но с соседом идет непростая борьба за титул. Но, выиграв у Эштрелы, удалось сохранить лидерство.

Бенфика

Клуб не может себе позволить думать только о перипетиях национального первенства. Орлы все еще продолжают борьбу в Лиге Европы, куда выпали с третьего места в группе Лиги чемпионов. Это, пожалуй, даже пошло на пользу, ведь в более простом турнире подопечные Рогера Шмидта последовательно выбили и Тулузу, и Рейнджерс (Глазго). Впереди четвертьфинальное противостояние против Марселя, и каждый хочет пройти в следующий раунд. При этом орлы хотят остаться первыми и на внутренней арене. Сейчас остался фактически спор 1 на 1 с соседом-врагом. После 1-0 с Шавешем сохранилось статус-кво: действующий обладатель титула отстает на 1 очко, но и сыграл на матч больше.

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Статистика личных встреч

Если говорить именно о чемпионате, опустив кубок, то у красно-белых серия из четырех дерби без поражений: по паре побед и ничьих, в том числе 2-1 в ноябре.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что лидер нарастит отрыв, обыграв дома орлов. Но все понимают, что победитель поединка, скорее всего, станет чемпионом. Так что ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).