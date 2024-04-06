Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
06.04.2024 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
06 апреля 2024, 02:11 |
30
0

Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 6 апреля в 22:30 по Киеву

06 апреля 2024, 02:11 |
30
0
Спортинг – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

6 апреля на «Жозе Алваладе» пройдет матч 28-го тура чемпионата Португалии, в котором «Спортинг» (Лиссабон) встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Команда теперь сосредоточится на борьбе на внутренней арене. Она так и не подобрала ключик к Аталанте. Итальянцам проигрывали на групповом этапе Лиги Европы, и, снова сыграв с ними в 1/8 финала и закончив хотя бы вничью дома, потом решающий поединок, в Бергамо, закончился для португальцев 1-2. На этой неделе они уже играли с Бенфикой, в ответном полуфинале кубка. Там все закончилось ничьей - результат в их пользу. Теперь же подопечные Рубена Аморима все силы бросят на Примейру. Там прогресс львов несомненен, не стоит забывать, что провальный прошлый сезон закончился на четвертом месте, даже за спиной у Браги. Теперь зелено-белые опередили давно и архиепископов, и Порту. Но с соседом идет непростая борьба за титул. Но, выиграв у Эштрелы, удалось сохранить лидерство.

Бенфика

Клуб не может себе позволить думать только о перипетиях национального первенства. Орлы все еще продолжают борьбу в Лиге Европы, куда выпали с третьего места в группе Лиги чемпионов. Это, пожалуй, даже пошло на пользу, ведь в более простом турнире подопечные Рогера Шмидта последовательно выбили и Тулузу, и Рейнджерс (Глазго). Впереди четвертьфинальное противостояние против Марселя, и каждый хочет пройти в следующий раунд. При этом орлы хотят остаться первыми и на внутренней арене. Сейчас остался фактически спор 1 на 1 с соседом-врагом. После 1-0 с Шавешем сохранилось статус-кво: действующий обладатель титула отстает на 1 очко, но и сыграл на матч больше.

❗️ Больше прогнозов в нашем Telegram!

Статистика личных встреч

Если говорить именно о чемпионате, опустив кубок, то у красно-белых серия из четырех дерби без поражений: по паре побед и ничьих, в том числе 2-1 в ноябре.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что лидер нарастит отрыв, обыграв дома орлов. Но все понимают, что победитель поединка, скорее всего, станет чемпионом. Так что ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лутон Таун – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рома – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эвертон – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Спортинг Лиссабон Бенфика Спортинг - Бенфика чемпионат Португалии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Футбол | 05 апреля 2024, 21:25 4
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале

Тибо на стриме у блогера DjMariio заявил, что в конце апреля возобновит тренировочный процесс

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05 апреля 2024, 12:00 1
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ

Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Футбол | 05.04.2024, 19:59
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Уверенный старт. Женская сборная Украины обыграла Косово
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 05.04.2024, 22:14
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
Футбол | 06.04.2024, 00:34
Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
Замена Довбика? Жирона нацелилась на одного из лучших бомбардиров Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Интер Майами уступил в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов
Интер Майами уступил в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов
04.04.2024, 05:08
Футбол
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 30
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
05.04.2024, 01:01 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 8
Футбол
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю
Спокойно: бьют бывшие! Динамо в Киеве разгромило Зарю
04.04.2024, 17:25 122
Футбол
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
04.04.2024, 04:29
Теннис
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем