В субботу, 6 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Спортинг» и «Бенфика».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе»



Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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