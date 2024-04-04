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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
06.04.2024 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 апреля 2024, 21:24 |
144
0

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 22:30 матч чемпионата Португалии

04 апреля 2024, 21:24 |
144
0
Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 6 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Спортинг» и «Бенфика».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе»

Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Спортинг - Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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