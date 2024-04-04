06.04.2024 22:30 - : -
Португалия04 апреля 2024, 21:24 |
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Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 22:30 матч чемпионата Португалии
04 апреля 2024, 21:24 |
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В субботу, 6 апреля, состоится матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Спортинг» и «Бенфика».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе»
Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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