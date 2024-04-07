06.04.2024 22:30 – FT 2 : 1
Португалия07 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:42
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Спортинг – Бенфика – 2:1. Как пропускал Трубин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор центрального поединка 28 тура чемпионата Португалии
07 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:42
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Состоялся поединок 28-го тура чемпионата Португалии, в котором встречались команды, занимающие первую и вторую строчки турнирной таблицы соответственно. Уже в компенсированное время «Спортинг» забил победный гол (игра закончилась со счетом 2:1) и увеличил свой отрыв от «Бенфики» до четырех очков. Украинец Анатолий Трубин отыграл за «Бенфику» полный матч.
Чемпионат Португалии. 28 тур
Спортинг – Бенфика – 2:1
Голы: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3
События матча
90’ +9
Фредрик Эурснес (Бенфика) получает красную карточку.
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александр Бах (Бенфика).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
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