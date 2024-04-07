Спортинг – Бенфика – 2:1. Как пропускал Трубин. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 28-го тура чемпионата Португалии, в котором встречались команды, занимающие первую и вторую строчки турнирной таблицы соответственно. Уже в компенсированное время «Спортинг» забил победный гол (игра закончилась со счетом 2:1) и увеличил свой отрыв от «Бенфики» до четырех очков. Украинец Анатолий Трубин отыграл за «Бенфику» полный матч.

Чемпионат Португалии. 28 тур

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3