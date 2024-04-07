Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг – Бенфика – 2:1. Как пропускал Трубин. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
06.04.2024 22:30 – FT 2 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
07 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:42
112
0

Спортинг – Бенфика – 2:1. Как пропускал Трубин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального поединка 28 тура чемпионата Португалии

07 апреля 2024, 02:40 | Обновлено 07 апреля 2024, 02:42
112
0
Спортинг – Бенфика – 2:1. Как пропускал Трубин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 28-го тура чемпионата Португалии, в котором встречались команды, занимающие первую и вторую строчки турнирной таблицы соответственно. Уже в компенсированное время «Спортинг» забил победный гол (игра закончилась со счетом 2:1) и увеличил свой отрыв от «Бенфики» до четырех очков. Украинец Анатолий Трубин отыграл за «Бенфику» полный матч.

Чемпионат Португалии. 28 тур

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3

События матча

90’ +9
Фредрик Эурснес (Бенфика) получает красную карточку.
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Александр Бах (Бенфика).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Атлетик – Мальорка – 1:1 (пен. 4:2). Триумф басков в финале. Видео голов
Вторая наихудшая. Стала известна оценка Трубина за матч против Спортинга
Трубин без clean sheet. Спортинг вырвал победу у Бенфики на 90+1 минуте
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Футбол | 06 апреля 2024, 03:59 0
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея
Больше не Неверкузен? Байер за 119-летнюю историю выиграл лишь 2 трофея

Подопечные Хаби Алонсо очень близки, чтобы выиграть Бундеслигу 2023/24

Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун
Футбол | 06 апреля 2024, 22:04 8
Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун
Провальная игра? Забарный узнал оценку за поражение в матче с Лутон Таун

«Борнмут» пропустил на последних минутах

Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
Футбол | 06.04.2024, 23:40
Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
Эмполи без Коваленко в компенсированное время вырвал победу над Торино
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
Футбол | 06.04.2024, 19:55
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
У кого 8.5? Известна оценка Миколенко за первый триумф в АПЛ в 2024 году
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Футбол | 06.04.2024, 20:38
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
В УАФ скандал. Куда хотели потратить призовые за выход Украины на Евро?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
05.04.2024, 10:39 6
Футбол
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
Один из богатейших клубов АПЛ хочет купить нападающего сборной Украины
06.04.2024, 17:21 3
Футбол
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
Неожиданные новости. Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале
05.04.2024, 21:25 5
Футбол
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
Легенда бокса назвал главную проблему Усика перед боем с Фьюри
05.04.2024, 21:05
Бокс
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 14:36 5
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
Стало известно, сколько заработала Свитолина за турнир WTA 500 в Чарльстоне
06.04.2024, 08:31 1
Теннис
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
Источник: Шахтер стимулирует соперников Динамо, известны суммы
05.04.2024, 18:11 76
Футбол
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Большое шоу. Усик прокомментировал странный бой Майка Тайсона и Джейка Пола
05.04.2024, 23:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем