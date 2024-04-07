Трубин без clean sheet. Спортинг вырвал победу у Бенфики на 90+1 минуте

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретились «Спортинг» и «Бенфика».

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Победу в матче вырвали хозяева благодаря точному удару Жени Катаму на 90+1-й минуте.

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и совершил два сейва.

Благодаря этой победе «Спортинг» оторвался от идущей второй «Бенфики» в турнирной таблице на 4 очка.

Чемпионат Португалии. 28-й тур, 6 апреля.

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3.

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Спортинг Лиссабон 27 23 2 2 79 - 27 71 2 Бенфика 28 21 4 3 62 - 23 67 3 Порту 27 18 4 5 50 - 19 58 4 Брага 28 17 5 6 60 - 40 56 5 Витория Гимараеш 27 16 5 6 42 - 27 53 6 Морейренсе 27 12 6 9 28 - 28 42 7 Арока 28 12 4 12 48 - 38 40 8 Фамаликау 27 8 10 9 29 - 33 34 9 Фаренсе 28 8 6 14 37 - 40 30 10 Каза Пия 27 8 6 13 27 - 39 30 11 Риу Аве 28 5 14 9 29 - 35 29 12 Боавишта 28 7 8 13 33 - 53 29 13 Эшторил 27 8 4 15 43 - 49 28 14 Жил Висенте 28 7 7 14 36 - 44 28 15 Эштрела Амадора 27 6 8 13 27 - 41 26 16 Портимоненсе 27 6 5 16 27 - 58 23 17 Визела 28 4 9 15 28 - 59 21 18 Шавеш 27 4 7 16 25 - 57 19 Полная таблица