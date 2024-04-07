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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
06.04.2024 22:30 – FT 2 : 1
Бенфика
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Португалия
07 апреля 2024, 00:42 | Обновлено 07 апреля 2024, 01:02
584
4

Трубин без clean sheet. Спортинг вырвал победу у Бенфики на 90+1 минуте

Состоялся центральный матч португальской лиги

07 апреля 2024, 00:42 | Обновлено 07 апреля 2024, 01:02
584
4
Трубин без clean sheet. Спортинг вырвал победу у Бенфики на 90+1 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретились «Спортинг» и «Бенфика».

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Победу в матче вырвали хозяева благодаря точному удару Жени Катаму на 90+1-й минуте.

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и совершил два сейва.

Благодаря этой победе «Спортинг» оторвался от идущей второй «Бенфики» в турнирной таблице на 4 очка.

Чемпионат Португалии. 28-й тур, 6 апреля.

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 27 23 2 2 79 - 27 71
2 Бенфика 28 21 4 3 62 - 23 67
3 Порту 27 18 4 5 50 - 19 58
4 Брага 28 17 5 6 60 - 40 56
5 Витория Гимараеш 27 16 5 6 42 - 27 53
6 Морейренсе 27 12 6 9 28 - 28 42
7 Арока 28 12 4 12 48 - 38 40
8 Фамаликау 27 8 10 9 29 - 33 34
9 Фаренсе 28 8 6 14 37 - 40 30
10 Каза Пия 27 8 6 13 27 - 39 30
11 Риу Аве 28 5 14 9 29 - 35 29
12 Боавишта 28 7 8 13 33 - 53 29
13 Эшторил 27 8 4 15 43 - 49 28
14 Жил Висенте 28 7 7 14 36 - 44 28
15 Эштрела Амадора 27 6 8 13 27 - 41 26
16 Портимоненсе 27 6 5 16 27 - 58 23
17 Визела 28 4 9 15 28 - 59 21
18 Шавеш 27 4 7 16 25 - 57 19
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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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antt
Спортинг має ще гру в запасі. Тому ще плюс три пункти в принципі. Тому така перемога - це й виграш чемпіонату фактично. Ще шість турів залишилося в Прімейрі. І це на фоні вильоту Бенфіки від Спортінга в кубку країни пару днів тому. Бенфіці треба було хоч на нічию грати щоб розраховувати на титул.
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+2
pol-55
Давно їх дивився, гра сподобалась, прям коріда в 1му таймі.
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+1
ALM
Який там щіт! Трубу пробили ще у матчі з Порту, Спортінг у кубку добавив. А в цьому матчі закріпив. Матчі із топ-суперниками показали, що Бенфіка не готова до чемпіонства.
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0
Pavel_i_CO
Кріштіану потрібно на рік повернутися в Спортінг, після Євро2024, щоб красиво завершити кар'єру.
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0
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