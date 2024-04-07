Трубин без clean sheet. Спортинг вырвал победу у Бенфики на 90+1 минуте
Состоялся центральный матч португальской лиги
В субботу, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретились «Спортинг» и «Бенфика».
Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Победу в матче вырвали хозяева благодаря точному удару Жени Катаму на 90+1-й минуте.
Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и совершил два сейва.
Благодаря этой победе «Спортинг» оторвался от идущей второй «Бенфики» в турнирной таблице на 4 очка.
Чемпионат Португалии. 28-й тур, 6 апреля.
Спортинг – Бенфика – 2:1
Голы: Катаму, 1, 90+1 – Ба, 45+3.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|27
|23
|2
|2
|79 - 27
|71
|2
|Бенфика
|28
|21
|4
|3
|62 - 23
|67
|3
|Порту
|27
|18
|4
|5
|50 - 19
|58
|4
|Брага
|28
|17
|5
|6
|60 - 40
|56
|5
|Витория Гимараеш
|27
|16
|5
|6
|42 - 27
|53
|6
|Морейренсе
|27
|12
|6
|9
|28 - 28
|42
|7
|Арока
|28
|12
|4
|12
|48 - 38
|40
|8
|Фамаликау
|27
|8
|10
|9
|29 - 33
|34
|9
|Фаренсе
|28
|8
|6
|14
|37 - 40
|30
|10
|Каза Пия
|27
|8
|6
|13
|27 - 39
|30
|11
|Риу Аве
|28
|5
|14
|9
|29 - 35
|29
|12
|Боавишта
|28
|7
|8
|13
|33 - 53
|29
|13
|Эшторил
|27
|8
|4
|15
|43 - 49
|28
|14
|Жил Висенте
|28
|7
|7
|14
|36 - 44
|28
|15
|Эштрела Амадора
|27
|6
|8
|13
|27 - 41
|26
|16
|Портимоненсе
|27
|6
|5
|16
|27 - 58
|23
|17
|Визела
|28
|4
|9
|15
|28 - 59
|21
|18
|Шавеш
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
⏹ É SPORTING! É SPORTING! É SPORTING! 🟢⚪— Sporting CP (@SportingCP) April 6, 2024
OS 3 PONTOS FICAM EM ALVALADE!!! 💚
⚽ Geny Catamo (2)#SCPSLB // 2-1 pic.twitter.com/6TjWfqLarx
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