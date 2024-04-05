Минай – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 апреля матч 23-го тура УПЛ
В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Полесье».
Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 23-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков.
«Полесье» занимает 6 строчку, сыграв 22 матча и набрав 33 очка.
Минай – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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