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Чемпионат Украины
Минай
08.04.2024 13:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2024, 18:11 |
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Минай – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 апреля матч 23-го тура УПЛ

05 апреля 2024, 18:11 |
100
0
Минай – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 8 апреля, состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Минай» и «Полесье».

Игра пройдет на стадионе «Минай-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 23-го тура «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 очков.

«Полесье» занимает 6 строчку, сыграв 22 матча и набрав 33 очка.

Минай – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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