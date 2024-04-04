Валенсия без Яремчука выиграла перенесенный матч у Гранады

Вечером 4 апреля состоялся перенесенный матч 26-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» на выезде обыграла «Гранаду» со счетом 1:0 в игре, которая прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес».

Единственный гол для гостей забил Андре Алмейда на 77-й минуте матча.

Украинский форвард летучих мышей Роман Яремчук не был включен в заявку команды из-за травмы.

Матч должен был состояться 24 февраля, но был перенесен по трагической причине: произошел пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии, из-за чего погибло 10 человек, еще около 15 пострадало.

Чемпионат Испании. 26-й тур, 4 апреля

Гранада – Валенсия – 0:1

Гол: Андре Алмейда, 77

Видео гола и обзор матча

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