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Чемпионат Испании
Гранада
04.04.2024 21:00 – FT 0 : 1
Валенсия
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Испания
04 апреля 2024, 23:00 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:31
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Валенсия без Яремчука выиграла перенесенный матч у Гранады

Единственный гол для гостей забил Андре Алмейда на 77-й минуте

04 апреля 2024, 23:00 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:31
165
0
Валенсия без Яремчука выиграла перенесенный матч у Гранады
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 апреля состоялся перенесенный матч 26-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» на выезде обыграла «Гранаду» со счетом 1:0 в игре, которая прошла на стадионе «Нуэво Лос Карменес».

Единственный гол для гостей забил Андре Алмейда на 77-й минуте матча.

Украинский форвард летучих мышей Роман Яремчук не был включен в заявку команды из-за травмы.

Матч должен был состояться 24 февраля, но был перенесен по трагической причине: произошел пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии, из-за чего погибло 10 человек, еще около 15 пострадало.

Чемпионат Испании. 26-й тур, 4 апреля

Гранада – Валенсия – 0:1

Гол: Андре Алмейда, 77

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Алмейда (Валенсия).
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Гранада чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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