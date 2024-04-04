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Чемпионат Испании
Гранада
04.04.2024 21:00 - : -
Валенсия
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Испания
04 апреля 2024, 04:38 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:39
13
0

Гранада – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 апреля в 21:00 по Киеву

04 апреля 2024, 04:38 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:39
13
0
Гранада – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля на «Нуэво Лос Карменес» пройдет матч 26-го тура Примеры, в котором «Гранада» встретится с «Валенсией». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Гранада

Команда в прошлый раз после выхода из Сегунды сразу пробилась в Лигу Европы и дошла там до весеннего плей-офф. Но нового Диего Мартинеса Пенаса тут не нашлось. Его преемники не удержали места в вышке. Да, получилось вернуться с ходу, причем с первого места. Но насриды на новом-старом уровне Ла Лиги откровенно не впечатляют. Все, на что они способны, это соперничать с Альмерией в разрезе кто хуже. Уже давно понятно, что никаких шансов избежать падения в Сегунду нет, даже восемнадцатое место просто недостижимо. Все победы можно пересчитать буквально по пальцам, заодно постаравшись вспомнить, когда это было в последний раз. Но даже скромным Кадис в итоге все закончилось 1-0 в пользу гостей.

Валенсия

Клуб чуть больше года назад был в ситуации, не намного лучше, чем сейчас насриды. Благо, что тогда убрали провалившегося Дженнаро Гаттузо, и поставили на его место свою же легенду, Рубена Бараху. Возможно, таким шагом Питер Лим, ненавистный на Месталье, хотел как-то успокоить фанатов. Но это оказалось верным шагом, ведь с экс-полузащитником лос чес смогли более чем комфортно выиграть борьбу за выживание в прошлом сезоне. А в нынешнем летучие мыши претендовали на возвращение в еврокубки. Весной оранжевые делили очки с самим мадридским Реалом и обыгрывали Хетафе, но перед игрой сборных было поражение 0-1 Вильярреалу, позволив себя опередить Бетису в споре за 7-е место. А потом так и не забили Мальорке, закончив этот поединок нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Летучие мыши хороши в последних поединках против насридов. Они взяли 10 очков за 4 крайних матча.

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Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но и они заметно притормозили весной, будто не желая усложнить следующий сезон участием в еврокубках. Так что стоит ограничиться вариантом в виде итого меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,62).

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Гранада Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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