Испания23 февраля 2024, 10:16 |
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Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля в 15:00 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги
23 февраля 2024, 10:16 |
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В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Гранада» и «Валенсия».
Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес»
.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».
Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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