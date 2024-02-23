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Чемпионат Испании
Гранада
24.02.2024 15:00 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 февраля 2024, 10:16 |
7
0

Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 15:00 поединок 26-го тура испанской Ла Лиги

23 февраля 2024, 10:16 |
7
0
Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Валенсия

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Гранада» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес»
.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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