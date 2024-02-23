В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Гранада» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес»

.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «MEGOGO».

Гранада – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ