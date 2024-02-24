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23.02.2024 00:00 - : -
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Испания
24 февраля 2024, 15:27 | Обновлено 24 февраля 2024, 15:53
2435
0

Яремчук не сыграет. Матч Гранады и Валенсии перенесен, причина трагическая

22 февраля случился пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии

24 февраля 2024, 15:27 | Обновлено 24 февраля 2024, 15:53
2435
0
Яремчук не сыграет. Матч Гранады и Валенсии перенесен, причина трагическая
Getty Images/Global Images Ukraine

24 февраля должен был состоятся матч 26-го тура чемпионата Испании между командами «Гранада» и «Валенсия».

Однако встреча, которая планировалась на стадионе «Нуэво Лос Карменес», перенесена по трагической причине.

Дело в том, что 22 февраля случился пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии, из-за чего погибло 10 человека, еще около 15 пострадало.

В регионе был объявлен трехдневный траур. Все поединки чемпионата Испании начнутся с минуты молчания.

За «Валенсию» выступает украинский форвард Роман Яремчук (17 матчей и 2 гола в текущем сезоне Ла Лиги).

Также был перенесен матч 28-го тура Сегунды между клубами Леванте и Андорра. Новые даты матчей будут определены позже.

ФОТО. Пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии

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Гранада чемпионат Испании по футболу Валенсия перенос матчей Ла Лига Роман Яремчук Леванте Андорра Сегунда пожар минута молчания
Источник Sport.ua
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