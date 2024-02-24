Яремчук не сыграет. Матч Гранады и Валенсии перенесен, причина трагическая

24 февраля должен был состоятся матч 26-го тура чемпионата Испании между командами «Гранада» и «Валенсия».

Однако встреча, которая планировалась на стадионе «Нуэво Лос Карменес», перенесена по трагической причине.

Дело в том, что 22 февраля случился пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии, из-за чего погибло 10 человека, еще около 15 пострадало.

В регионе был объявлен трехдневный траур. Все поединки чемпионата Испании начнутся с минуты молчания.

За «Валенсию» выступает украинский форвард Роман Яремчук (17 матчей и 2 гола в текущем сезоне Ла Лиги).

Также был перенесен матч 28-го тура Сегунды между клубами Леванте и Андорра. Новые даты матчей будут определены позже.

ФОТО. Пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии