Яремчук не сыграет. Матч Гранады и Валенсии перенесен, причина трагическая
22 февраля случился пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии
24 февраля должен был состоятся матч 26-го тура чемпионата Испании между командами «Гранада» и «Валенсия».
Однако встреча, которая планировалась на стадионе «Нуэво Лос Карменес», перенесена по трагической причине.
Дело в том, что 22 февраля случился пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии, из-за чего погибло 10 человека, еще около 15 пострадало.
В регионе был объявлен трехдневный траур. Все поединки чемпионата Испании начнутся с минуты молчания.
За «Валенсию» выступает украинский форвард Роман Яремчук (17 матчей и 2 гола в текущем сезоне Ла Лиги).
Также был перенесен матч 28-го тура Сегунды между клубами Леванте и Андорра. Новые даты матчей будут определены позже.
ФОТО. Пожар в 14-этажном жилом доме Валенсии
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