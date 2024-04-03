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  4. Шахтер Донецк – Черноморец Одесса. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
03 апреля 2024, 18:56 |
502
0

Шахтер Донецк – Черноморец Одесса. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Украины

03 апреля 2024, 18:56 |
502
0
Шахтер Донецк – Черноморец Одесса. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

Кубок Украины. 1/2 финала. 3 апреля

Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Сикан, 12, Бондаренко, 44 (пен.) – Штогрин, 18

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Сикан, 12 мин.

ГОЛ! 2:1 Бондаренко, 44 мин. (пен.)

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Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец видео голов и обзор Кубок Украины по футболу Даниил Сикан Андрей Штогрин Артем Бондаренко пенальти
Источник Sport.ua
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