Шахтер Донецк – Черноморец Одесса. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Украины
3 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Арена Львов» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!
Кубок Украины. 1/2 финала. 3 апреля
Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Сикан, 12, Бондаренко, 44 (пен.) – Штогрин, 18
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Сикан, 12 мин.
🔥 Данило Сікан відкриває рахунок у півфіналі Кубка України! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 3, 2024
🧡 Гра Георгія Судакова 👏#Shakhtar #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/FLkZOlX2hK
ГОЛ! 2:1 Бондаренко, 44 мин. (пен.)
👊 Сильно та точно! 🎯 Артем Бондаренко! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 3, 2024
🔥 Півзахисник упевнено реалізував пенальті у півфіналі Кубка України! 🏆#Shakhtar #ШахтарЧорноморець pic.twitter.com/I7ypaRyPWj
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