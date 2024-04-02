ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
Криштиану разрывает за Аль-Наср в матче против Абхи в Саудовской Аравии
2 апреля проходит матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Абха и Аль-Наср.
Звездный португальский форвард «всемирного клуба» Криштиану Роналду оформил хет-трик уже в первом тайме.
КриРо дважды поразил ворота соперников после ударов со штрафных. 3-й мяч португалец забил шедеврально.
После неудачной игры защитника при перехвате Роналду принял мяч и перекинул голкипера, который явно потерял ворота.
❗️ ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
Но и это не все. Роналду сделал также 2 ассиста: на Садио Мане и Абдулмаджида Аль-Сулайхима.
Для португальца это 60-й поединок в футболке «Аль-Насра». На его счету уже 56 голов и 15 ассистов.
После первого тайма счет в матче «Абха» – «Аль-Наср» 0:5! Криштиану заменили в перерыве на Мешари Аль-Немера.
КриРо оформил хет-трик во втором поединке подряд. 30 марта в 25-м туре португалец трижды поразил ворота Аль-Таи.
2️⃣ HATTRICKS.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 2, 2024
2️⃣ ASSISTS.
2️⃣ GAMES.
ONLY 1️⃣ 𝐆𝐎𝐀𝐓 🐐 pic.twitter.com/V1HnYdzk7d
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