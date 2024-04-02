2 апреля проходит матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Абха и Аль-Наср.

Звездный португальский форвард «всемирного клуба» Криштиану Роналду оформил хет-трик уже в первом тайме.

КриРо дважды поразил ворота соперников после ударов со штрафных. 3-й мяч португалец забил шедеврально.

После неудачной игры защитника при перехвате Роналду принял мяч и перекинул голкипера, который явно потерял ворота.

❗️ ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр

Но и это не все. Роналду сделал также 2 ассиста: на Садио Мане и Абдулмаджида Аль-Сулайхима.

Для португальца это 60-й поединок в футболке «Аль-Насра». На его счету уже 56 голов и 15 ассистов.

После первого тайма счет в матче «Абха» – «Аль-Наср» 0:5! Криштиану заменили в перерыве на Мешари Аль-Немера.

КриРо оформил хет-трик во втором поединке подряд. 30 марта в 25-м туре португалец трижды поразил ворота Аль-Таи.