Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Роналду отгрузил 8 мячей сопернику
Криштиану и компания разбили Абху со счетом 8:0, Аль-Хиляль выиграл у Аль-Ахдуд 3:0
2 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Криштиану Роналду разгромил Абху со счетом 8:0.
Лидер чемпионата Аль-Хиляль выиграл у Аль-Ахдуда 3:0.
В параллельных поединках Аль-Таавун выиграл у Аль-Таи 3:2, а Аль-Вахда переиграла Аль-Фейху 2:1.
Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур. 2 апреля
Абха – Аль-Наср – 0:8
Голы: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхим, 44, Гариб, 51, Аль-Элави, 63, 86
Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:0
Голы: Аль-Шерхи, 16, Малком, 66, Аль-Давсари, 73
Другие результаты дня:
- Аль-Таи – Аль-Таавун – 2:3
- Аль-Фейха – Аль-Вахда – 1:2
Видеообзор матча Абха – Аль-Наср – 0:8
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Трофей Саморы достанется другому вратарю
29 марта – 1 апреля состоялись матчи 30-го тура чемпионата Испании