Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Роналду отгрузил 8 мячей сопернику

2 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Криштиану Роналду разгромил Абху со счетом 8:0.

Лидер чемпионата Аль-Хиляль выиграл у Аль-Ахдуда 3:0.

В параллельных поединках Аль-Таавун выиграл у Аль-Таи 3:2, а Аль-Вахда переиграла Аль-Фейху 2:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур. 2 апреля

Абха – Аль-Наср – 0:8

Голы: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхим, 44, Гариб, 51, Аль-Элави, 63, 86

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Аль-Шерхи, 16, Малком, 66, Аль-Давсари, 73

Другие результаты дня:

Аль-Таи – Аль-Таавун – 2:3

Аль-Фейха – Аль-Вахда – 1:2

Видеообзор матча Абха – Аль-Наср – 0:8