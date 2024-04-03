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  4. Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Роналду отгрузил 8 мячей сопернику
Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
02.04.2024 22:00 – FT 0 : 8
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
03 апреля 2024, 00:31 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:32
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0

Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Роналду отгрузил 8 мячей сопернику

Криштиану и компания разбили Абху со счетом 8:0, Аль-Хиляль выиграл у Аль-Ахдуд 3:0

03 апреля 2024, 00:31 | Обновлено 03 апреля 2024, 00:32
33
0
Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Роналду отгрузил 8 мячей сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

2 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср с хет-триком и двумя ассистами Криштиану Роналду разгромил Абху со счетом 8:0.

Лидер чемпионата Аль-Хиляль выиграл у Аль-Ахдуда 3:0.

В параллельных поединках Аль-Таавун выиграл у Аль-Таи 3:2, а Аль-Вахда переиграла Аль-Фейху 2:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур. 2 апреля

Абха – Аль-Наср – 0:8

Голы: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхим, 44, Гариб, 51, Аль-Элави, 63, 86

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:0

Голы: Аль-Шерхи, 16, Малком, 66, Аль-Давсари, 73

Другие результаты дня:

  • Аль-Таи – Аль-Таавун – 2:3
  • Аль-Фейха – Аль-Вахда – 1:2

Видеообзор матча Абха – Аль-Наср – 0:8

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Алива (Аль-Наср Эр-Рияд).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Алива (Аль-Наср Эр-Рияд).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулрахман Гариб (Аль-Наср Эр-Рияд).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулмаджид аль-Сулайхим (Аль-Наср Эр-Рияд).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Источник Sport.ua
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